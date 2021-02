Yaku Pérez: Acciones legales en contra del CNE continuarán después de la proclamación de resultados

Decenas de personas recibieron en Tungurahua al candidato presidencial de Pachakutik, Yaku Pérez, y otros dirigentes del Movimiento Indígena y la Ecuarunari. La mañana del domingo, 21 de febrero del 2021, la marcha indígena llegó hasta la provincia andina de la Sierra centro del Ecuador.

“Presentamos una denuncia en la Fiscalía y fuimos notificados hoy, pero el CNE se nos adelantó y proclamó los resultados. No importa, no hay crimen perfecto, continuaremos con la impugnación”, dijo Pérez.



Como parte de su recorrido por Tungurahua, Pérez participó en una concentración en el cantón Mocha, situado en los límites con Chimborazo. Allí se dirigió a sus simpatizantes.



“Esta candidatura está sembrada en el corazón de los ecuatorianos, así hagan trampas y rompan los acuerdos (…) Ya sabíamos que no iban a darnos paso al reconteo porque ahí hay un acuerdo entre Nebot y Correa, pero ante eso nuestra salida es la impugnación y lo haremos en las próximas horas”, dijo Pérez.

#Elecciones2021Ec | “Estamos solicitando a @OEA_oficial que se pronuncie sobre todos estos acuerdos que rompieron”, dice Yaku Pérez, tras proclamación de resultados en CNE. “Ojalá por bien de la democracia se transparente el proceso electoral, por eso continuamos en esta marcha” pic.twitter.com/8ohDiRs8BI — El Comercio (@elcomerciocom) February 21, 2021



El presidenciable de Pachakutik cumplirá una agenda de actividades en Ambato. Para las 14:00 está prevista una marcha por las principales calles de la ciudad, el recorrido se inicia en el redondel de Huachi Chico y avanzará por la calle Barcelona, y concluirá en los exteriores de la delegación provincial del Consejo Nacional Electoral.