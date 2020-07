Yaku Pérez informa que dio positivo para covid-19

LEA TAMBIÉN

El prefecto de Azuay, Yaku Pérez, informó hoy, jueves 2 de julio del 2020 que dio positivo para covid-19. Mediante un video publicado en su perfil de Twitter, mostró el resultado de la prueba que le realizaron.

“Debo informales que desde antes de ayer me quedé aislado en casa. Hoy acudí al IESS. Personal del Seguro Social me hizo la prueba PCR y desventajosamente el resultado que me acaban de anunciar es covid positivo”, dice el Prefecto.



Pérez aparece en su casa rodeado de plantas y con una mascarilla en el rostro mientras se filma el video. Después de mostrar el resultado de la prueba dice: “Con un buena yoga, con jengibre, miel de abeja, limón y los medicamentos que el personal médico me está recetando estoy convencido de que vamos a salir de esta”, manifiesta la autoridad provincial.



El video fue subido a Twitter cerca de las 18:40 de hoy. Está acompañado del mensaje: “La pandemia no nos vencerá. Resistir es vivir”.



Al final de su mensaje, Pérez manifiesta que los trabajos de la Prefectura de Azuay no se detendrán. “Tengo un equipo muy responsable. Un lindo equipo de trabajo que está dispuesto a seguir trabajando por la provincia de Azuay”.