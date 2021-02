Yaku Pérez llegó a Cotopaxi, pero sin el apoyo de la dirigencia del MOCC

La marcha del candidato a la presidencia, Yaku Pérez, se inició en Yambo, en Panzaleo en la provincia de Cotopaxi. Pocas personas acompañaron al representante del Movimiento Pachakutik en la caravana denominada de la ‘Paz y de la dignidad’.

Un grupo pequeño le esperaba con maletas y banderas. Al recibimiento no asistió el presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), Leonidas Iza. Fueron los representantes de las organizaciones sociales, sindicales, autoridades parroquiales y seguidores de la tienda política que arribaron en carros particulares.



“Ahora estamos pocos, pero ya van a ver el día de mañana en Quito estaremos más, pero sin violencia”, dijo Pérez a su arribó hasta Panzaleo hoy, lunes 22 de febrero del 2021.



La marcha partió de Loja el miércoles 17 de febrero y su arribó a Quito será mañana. Agradeció al pueblo por el apoyo, "porque a diferencia de los otros candidatos invirtieron con la chequera, nosotros solo con el chungo (Corazón en español)".



“Recibimos el apoyo de nuestra linda gente del Ecuador, que no pierde la esperanza. Está indignado el pueblo, a mí no me roban, sino que están robando un sueño, un proyecto y es otro despojo más que se hace. Es un golpe duro a la voluntad del pueblo, aseguró Pérez.



Indicó que no entiende por qué no se abren las urnas, por qué tanto miedo acaso que ahí piensan que se va a destapar la corrupción. “Abran las urnas y ganen legítimamente. Solo así entrarán con autoridad moral a la segunda vuelta. Lo único que pedimos es transparencia, no traten mal a los ecuatorianos, creen que porque somos de a pie nos pueden seguir maltratando”.



Pérez aseguró que en estos días de recorrido el pueblo se ha levantado con reverencia y rebeldía y a la vez festivos y sin violencia. “La travesía está larga, pero el amanecer se acerca”.



Manifestó que la inmensa mayoría ya no cree en la palabra del Consejo Nacional Electoral (CNE). “Por eso, nuestros asambleístas, apenas se posesionen han decidido iniciar un juicio político (a los integrantes del CNE), si antes no son destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE)”.



Explicó que el sentido de la marcha es impugnar los resultados ante el TCE con los siguientes argumentos: “Que el CNE cometió gravísimas violaciones, no publicó las actas como dispone el artículo 145 del Código de la Democracia, tenían que estar publicadas en la página web. Asimismo, el artículo 141 del Código de la Democracia permitía en cualquier momento realizar un reconteo, no es que no sea legal como manifiesta ahora”.



La Constitución manifiesta en su artículo primero que la soberanía del Estado radica en el pueblo y el pueblo lo único que pide es transparencia en los resultados.



Advirtió que el este martes también realizarán nuevas diligencias a practicarse en la Fiscalía en Quito, pero no dio mayores detalles sobre este tema. “Esto recién comienza, porque la idea es que nunca más se repitan los fraudes. Estamos cansados de tanto fraude, de tanta trampa, de tantas mentiras y tantos engaños, ya no más corrupción, el pueblo merece respeto”, manifestó.



A las 11:00 Pérez arribó a la ciudad de Salcedo. Ahí decenas de personas le esperaban para saludarle y tomarse fotografías.



A su paso por las calles 24 de Mayo, Pedro Vicente Maldonado y Sucre recibió el apoyo de la gente pidió que no desmaye en su reclamo. Llegó hasta la sede de la Federación de Comunidades y Organizaciones Orientales del cantón Salcedo (Fecos). Luego se dirigió a Latacunga donde espera llegar entre las 15:30.

Está previsto que inicie una marcha desde el sector La Estación hasta la Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral.