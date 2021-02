Yaku Pérez: 'Los resultados verdaderos están en la conciencia de los señores del CNE y en el corazón de los ecuatorianos'

Al mediodía del martes 23 de febrero de 2021, el candidato presidencial por Pachakutik Yaku Pérez llegó al parque El Arbolito donde se encontraban sus simpatizantes. De allí, la caminata programada por organizaciones indígenas de la Amazonía y Sierra Centro seguirá hasta el Consejo Nacional Electoral (CNE).

"El fraude fue desde antes del 7 de febrero (de 2021)", aseguró el candidato en su discurso en El Arbolito. Las encuestadoras nos pusieron en el tercer lugar con apenas el 13% (...) Después, el exit poll nos dio una diferencia de seis puntos. Luego vienen los resultados oficiales del CNE. Decimos que hay actas con novedades o inconsistentes con anomalías. Encontramos una cantidad de actas con irregularidades. Le decimos al señor Guillermo Lasso: 'Lidere usted la reapertura de las actas para que gane con legitimidad'. Ahí mismo ya vino otra intentona de fraude".

"Cuando estuvimos en pleno diálogo, dos consejeros dijeron a los medios de comunicación: 'Salgan para resolver el privado'. Y nosotros dijimos: '¿Por qué quieren violar el principio de transparencia de publicidad?'. Ustedes (los medios de comunicación) fueron testigos del acuerdo: reaperturar el 100% de las urnas en Guayas y el 50% en las 16 provincias del país que nosotros probemos que existen anomalías. Todos contentos del acuerdo, todos aplauden en presencia de la misión de observación de la OEA. Al siguiente día, el candidato de Creo viola su palabra, rompe el acuerdo y vulnera la voluntad de los ecuatorianos".



"Pasado eso, volvemos a insistir. El CNE a una agilidad única, porque previo a eso presentamos un pedido a la Contraloría General del Estado que realice una auditoría al sistema informático porque ahí está el fraude, y pedimos que actué la Fiscal General de la Nacional (Diana Salazar), presentan mis compañeros una denuncia penal pidiendo un acto urgente, que se haga un peritaje forense al sistema informático. La señora Fiscal pide autorización al juez, el juez autoriza. Se iba a hacer el día domingo (21 de febrero) a las 07:30. Oh, sorpresa, el sábado a las 02:30 proclaman los resultados, anticipándose al peritaje forense".



"Proclaman unos resultados fraudulentos", aseguró el candidato. "Los resultados verdaderos están en la conciencia, si la tienen los señores del CNE, y en el corazón de los ecuatorianos". Ante esto, dijo Pérez, se propuso la marcha de su sector. "En la caminata, dijeron que va a ser violenta. No ha sido violenta".



"Con este fraude, están vulnerando a los más de dos millones de ecuatorianos que confiaron en este proyecto que no es individual sino colectivo. En el caminar desde Loja hasta acá, han habido múltiples expresiones de solidaridad, de cariño, de rabia, de todo" .

El punto de encuentro fue el parque El Arbolito, al centro-norte de Quito. Ahí se concentraron organizaciones indígenas de la Amazonía y la Sierra Centro, además de dirigentes de centrales sindicales, para recibir a la denominada Marcha por la Transparencia y Democracia, encabezada por Yaku Pérez.

Se preveía el arribo de la caravana a las 10:30 de este martes 23 de febrero del 2021, pero la marcha se retrasó.



La movilización se inició el pasado miércoles 17 de febrero, en Loja, y su consigna principal es que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de paso a un recuento de los votos de la primera vuelta de las elecciones generales.



En el Parque El Arbolito están algunos dirigentes indígenas, como Severino Sharupi, presidente de la Federación de la Nacionalidad Shuar de Pastaza. También se encuentran representantes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT).



Pérez insiste en un supuesto fraude electoral, luego de que el CNE proclamara los resultados oficiales de los comicios, que ponen en segunda vuelta a Andrés Arauz, candidato de Unes, y a Guillermo Lasso, de la

Los participantes de la marcha convocada por los indígenas y gremios sindicales se concentraron en distintos grupos. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO



Se espera que el aspirante de Pachakutik anuncie nuevas acciones legales y electores para objetar los resultados de las elecciones de Ecuador.