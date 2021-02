Yaku Pérez pide al Gobierno no tomar 'decisiones trascendentales' en referencia a la reforma monetaria

Yaku Pérez, candidato a la Presidencia en disputa por el balotaje de abril próximo, pidió este martes 9 de febrero del 2021 al presidente Lenín Moreno que no tome decisiones transcendentales como las que tienen que ver con la reforma monetaria, que envió ayer a la Asamblea, la seguridad social o la venta de activos. Específicamente sobre el futuro del Banco Central del Ecuador (BCE), dijo que no se privatice.

En enero pasado, sobre un eventual uso de las reservas del BCE por parte del Gobierno, el candidato presidencial expresó que no tocará esos dineros, pues ahora eso está prohibido.



“En derecho público solo se hace lo que está permitido y si no está permitido no hay que tocarlo”.



“Irresponsables no somos, no creo que podemos actuar validos por la arrogancia la prepotencia de ser Jefe de Estado y hacer lo que venga en gana y sin pensar en el día de mañana y las consecuencias jurídicas que podrían venir después”.



Guillermo Lasso, quien también está en disputa por el balotaje, aún no se ha pronunciado sobre la reforma monetaria que está en la Asamblea, pero Patricio Donoso, asambleísta del partido Creo del cual es el presidenciable, dijo a título personal que apoyará cualquier texto para evitar que los gobiernos se tomen el dinero del BCE, que es de la gente, y que garantice la permanencia de la dolarización.



Augusto de la Torre, asesor del Gobierno, explicó que, en ninguna parte del proyecto de reforma monetaria, denominado de defensa a la dolarización, se dice que se va a privatizar al Banco Central o que se entregará a los bancos. El experto dijo que el objetivo de la iniciativa, más bien, es que el BCE actúe con independencia frente a los bancos regulados.