Yadira Aguagallo: 'El exministro Zambrano dice que no se acuerda nada de lo que ocurrió en el secuestro de equipo periodístico'

La mañana de este martes 11 de septiembre del 2018, los familiares del equipo periodístico secuestrado y asesinado en la frontera entre Ecuador y Colombia asistieron a la Fiscalía, para escuchar la comparecencia del exministro de Defensa, Patricio Zambrano, quien se presentó a través de video conferencia desde el exterior.

Tras la diligencia, Yadira Aguagallo, pareja de Paúl Rivas, dijo que es indignante “escuchar al exministro que no recuerda nada de lo que ocurrió hace seis meses”.



“Hubo informalidad en el Comité de Crisis y ese Comité no era una instancia de decisión, simplemente se esperaban información de la Unase. Es indignante escuchar esas respuestas (del exministro), pero es un aporte para construir la verdad y la memoria y para establecer justicia”, dijo Aguagallo.



Ella también recordó más declaraciones de Zambrano en el sentido que desde Defensa no se tomó ninguna participación. “Ha dicho que se tendría que preguntar a la Unase cómo ocurrieron los hechos”.



El 27 de abril pasado, en entrevista con este Diario, Zambrano ya dijo que la Unidad Antisecuestros y Extorsión de la Policía (Unase) es la que manejó el tema del secuestro de los periodistas.

“No lo manejó las FF.AA. Ellos fueron los que tomaron las decisiones, las vocerías y nos comunicaban. Nosotros no tuvimos jamás contacto ni con los delincuentes ni jamás tuvimos acceso ni a fotografías ni a ningún tipo de comunicación. Lo que nosotros hicimos es dar acompañamiento a la Policía Nacional, que era el que manejaba el tema del secuestro”, señaló ese día.