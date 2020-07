Asambleísta Ximena Peña renuncia a la coordinación del bloque de Alianza País

LEA TAMBIÉN

"Es claro que Alianza País no gobierna. Una paradoja, porque nos siguen y nos seguimos llamando Movimiento oficialista", criticó este 17 de julio del 2020 Ximena Peña en la carta con la que presentó su renuncia como coordinadora de la Bancada y del bloque Alianza País. En el escrito también aseguró que hay una necesidad "de tomar posición firme ante reiteradas decisiones del Ejecutivo no consultadas por el Movimiento. La terna para Vicepresidente, la más reciente".



La dimisión de Peña, asambleísta por la circunscripción de Estados Unidos y Canadá, se presentó a pocas horas de que se inicie el debate de la terna enviada por el presidente Lenín Moreno para la Vicepresidencia.

En una carta, Peña expresó su "profunda preocupación el día de hoy ante la decisión mayoritaria para la designación de Vicepresidente de la República". La terna enviada por Moreno está conformada por la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien encabeza el listado; el secretario de Gabinete, Juan Sebastián Roldán; y la directora de Aduanas, María Alejandra Muñoz.

La Asambleísta aseguró que considera que, "este cargo que ha enfrentado polémicas en los últimos años, requiere de legitimidad. Es verdad que no podemos convertirnos en jueces y asumir un papel que le corresponde al sistema de justicia, sin embargo, en el ámbito político corresponde tomar una decisión. Una designación cuestionada no abonará en lo absoluto al fortalecimiento de nuestra imagen institucional y como movimiento", se lee en el escrito.



Peña añade que "un rol de coordinación requiere coherencia y el supeditar las posiciones individuales a las de la mayoría. Cuando esto ya no es posible, lo correcto y ético es no solo expresar esas discrepancias, como ya lo he hecho en innumerables ocasiones por los canales internos, sino, además, tomar distancia del mismo".

Al poner a disposición su cargo como coordinadora de la bancada Alianza País y del Bloque Alianza País- Aliados, la Asambleísta expresó que seguirá "contribuyendo en el Bloque con el mismo compromiso y ética con los que empecé el primer día en mi calidad de asambleísta"