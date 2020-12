Ximena Peña: ‘Sistema de derechos de niñas y mujeres irá a emergencia’

Entrevista a Ximena Peña, candidata presidencial de Alianza País

¿Qué pasos tomará en los primeros 100 días?

Seis acciones. Queremos garantizar paridad en el Gabinete presidencial, que se reconozca el liderazgo de las mujeres ecuatorianas. En segundo lugar, aprobaremos un plan nacional de desarrollo y una proforma presupuestaria en la que vamos a recuperar dos grandes rubros: educación y salud. También vamos a instalar una mesa de transparencia para revisar los acuerdos de renegociación de deuda que ha llegado este Gobierno y también revisar la carta de intención con el FMI.



Debe haber un componente económico...

Como cuarto punto, vamos a la reactivación económica. La iniciativa de una renta básica de emergencia garantizará la dignidad de los ecuatorianos más golpeados en la pandemia, y una herramienta de reactivación para pequeñas y medianas empresas, para que generen nuevos trabajos y haremos una reingeniería del sistema tributario. Vamos a establecer un IVA diferenciado de productos suntuarios, y probablemente la disminución del IVA para productos que tengan un alto contenido de producción nacional, para fortalecer nuestra industria.



¿Y en lo social?

Como quinto punto, vamos a declarar en emergencia al sistema de protección de derechos de nuestras niñas y mujeres. Al ser la única candidata mujer en la papeleta, vamos a fortalecer el sistema de protección de derechos, tenemos que declararlo en emergencia. El sexto eje trata de impulsar una agenda internacional, ­para garantizar la vacuna contra el covid-19.



¿Hará acuerdos en la Asamblea o consultas populares?



Uno de los grandes errores ha sido irrespetar a la Función Legislativa. Tenemos que respetar la primera función del Estado. Esto no implica que en caso de que tengamos una traba y no podamos optar por otros mecanismos como consulta popular, en caso de que haya temas que no generen consensos con la Asamblea.



¿Qué pasará hasta el primer año de su Gobierno?



Nuestro de plan de gobierno tiene cuatro ejes importantes; el primero, la renta básica como mecanismo de reactivación económica, de garantizar dignidad a los ecuatorianos. Un segundo tema es el copago de nómina para generar empleo. Hay un tercer eje que es la canasta básica virtual, para tener acceso a una cobertura de Internet para enfrentar no solamente el reto que tenemos en la actualidad, por el tema de la educación virtual, sino también para prepararnos como país para enfrentar una economía poscovid, donde la tecnología va a ser fundamental.



Tenemos que mejorar la situación de emergencia de las mujeres. Al ser la única candidata mujer, tendremos que haber aminorado los niveles de violencia intrafamiliar y también la tasa de femicidios; tendremos que haber recuperado una política de protección, prevención y auxilio para nuestras mujeres violentadas. Y, por supuesto, la reactivación económica; esperaríamos ya un país que haya superado la peor parte de la pandemia, y la iniciativa de renta básica de emergencia también ya en análisis para disminuirla mientras se reactiva la economía nacional.



¿Qué implica esa renta?



La renta básica de emergencia es un mecanismo de pago solidario que le permitirá a los ciudadanos que han perdido su empleo recibir un pago de USD 400 en su teléfono. Un pago electrónico que le va a permitir solventar su alimentación, y sus necesidades básicas. Es un mecanismo de pago solidario temporal.



¿Cuánto se invertirá?



Hablamos de USD 400 millones. Esperamos que sean para 1 millón de ecuatorianos afectados por la pérdida de su empleo en la pandemia, a través de un pago solidario y virtual a los ciudadanos estrangulados por la crisis.



¿Es una moneda virtual?



Así es, un mecanismo de pago virtual, que es totalmente factible de acuerdo con nuestra legislación vigente que es el Código Monetario Financiero.



¿Cómo van a financiar esos USD 400 millones si están anunciando una renegociación de la deuda y el riesgo país subirá?



Este es un mecanismo de pago que no se financiará con deuda. Es un instrumento de política monetaria, tiene el respaldo de los títulos del Banco Central (TBC).



Hoja de vida



Ximena Peña (Cuenca, 1976)



Cuando tenía 19 años migró a EE.UU., sin estatus legal y sin dominar el inglés, obtuvo el título de ingeniera comercial en el Bernard Baruch College de Nueva York. En el 2013 fue asambleísta por el exterior, puesto para el que fue reelegida en el 2017. Fue nombrada Coordinadora del Bloque de Legisladores de Alianza PAIS y Aliados.