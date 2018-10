Arroceros se reunieron con el Ministro de Agricultura

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Más de 500 agricultores de arroz se reunieron con el Ministro de Agricultura y Ganadería, Xavier Lazo, en el cantón Santa Lucía (Guayas) dónde se discutió sobre la problemática que tiene el sector arrocero.

A 40 kilómetros aproximadamente de donde ocurrió la movilización de un grupo de campesinos en la mañana del lunes 22 de octubre de 2018 que reclamaban por los precios de los productos agrícolas, la disminución en la compra de la leche, la expropiación de tierras y pedían la renuncia del Ministro. Una mesa de diálogo se instaló en horas de la tarde.



El ministro manifestó que bajar los costos de los insumos agrícolas es una de las iniciativas de su gestión, a través de una “zona franca agrícola” como lo llamó.



Añadió que se trabaja para exportar el arroz almacenado en la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA EP) y la construcción de un centro de mecanización agrícola en este cantón guayasense.



El paro que ocurrió al mismo tiempo en las vías de Quinindé (Esmeraldas), Balzar (Guayas), Mapasingue (Manabí), también ocasionó que en Guayaquil, las instalaciones del MAG ubicado en la avenida Carlos Julio Arosemena en el norte de la ciudad permanecieran bajo resguardo policial.



Una hora después de que finalizaran las manifestaciones, otro grupo campesino se pronunció en el auditorio del MAG, en Guayaquil, los agricultores que pertenecen a la mesa sectorial provincial rechazaron el paro y dieron su total apoyo a Lazo.



“En un mes y días de posesionado el ministro no pueden resolver las problemáticas que venían siendo acumuladas”, dijo Bernardo Bravo, coordinador del Consejo Ciudadano sectorial del Guayas. Y señaló que los que convocaron el paro serían “seudodirigentes” que no conocen el sector y que quieren puestos en el Ministerio.



A lo que el titular se refirió que la agricultura está enfrentado el resultado de muchos años de abandono. “Estoy aquí para buscar soluciones; es en la crisis donde se saca lo mejor, mientras permanezcamos unidos; juntos podemos construir lo que la agricultura necesita”.



Lazo ratificó que desde el primer día de su gestión las puertas del ministerio están abiertas para el dialogo con todos los sectores. En el conversatorio participaron autoridades del cantón y miembros de distintas agrupaciones arroceras.



Washington Núñez, presidente de la Corporación Nacional de Arroceros del Ecuador, expresó que por años los productores solicitaron un ministro que sea agricultor. “Xavier Lazo es la respuesta, sus ideas van de la mano de las acciones, los invito a seguir unidos y respaldar la gestión del ministro”, dijo.



Por otra parte, los campesinos que protagonizaron las movilizaciones aseguraron que continuarán las protestas hasta que el presidente Lenín Moreno declare en emergencia al sector.