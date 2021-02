Xavier Hervas anunció que esperará resultados finales y no dejará la política

Luego de conocidos los primeros resultados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), referentes al conteo rápido (21:11), el candidato por la Izquierda Democrática (ID), Xavier Hervas, se pronunció a través de la plataforma Zoom. Los datos lo colocaron en un cuarto lugar.

El aspirante a Carondelet mencionó que hasta la hora de su intervención, cerca de las 21:35 y que se extendió hasta las 22:00, aún era mínimo el número de actas escrutadas. Así que llamó a esperar las cifras finales.



Adelantó que la consigna de llegar a la Presidencia seguirá en pie, de no darse en esta ocasión. Aclaró que su interés no es un cargo público, sino “hacer patria”. De ahí que descartó una postulación a la Alcaldía de Quito y aprovechó para mencionar que en la capital hay una falta de liderazgo.



Aseguró que toda la vida hará política, como un referente positivo. Y se refirió a que han logrado un despertar de la sociedad ecuatoriana, aludiendo a una izquierda populista y corrupta. “Le hemos quitado el sueño a los políticos tradicionales”. Prefirió no adelantar un posible apoyo a otro postulante.



Antes del anuncio de las primeras cifras, Hervas realizó una transmisión por redes sociales, en la que dejó en firme que es un demócrata y que respetará los resultados.



Se refirió, además, a que empezó una campaña desde cero y agradeció a los voluntarios y a todos quienes se sumaron a esta.



En el enlace interactuó con las personas conectadas e incluso compartió anécdotas personales, junto a su esposa, Anastasia Baeva.