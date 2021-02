Xavier Hervas habla de ‘asegurar que no regrese el modelo correísta’ a Ecuador

El excandidato presidencial de la Izquierda Democrática, Xavier Hervas, llamó a los postulantes que pueden pasar a la segunda vuelta electoral, que no haya confrontación en aceptar los datos. Lo hizo este martes 9 de febrero del 2021.

“Hay que esperar que el CNE dé el resultado oficial. También quisiera hacer un llamado a ambos candidatos, al candidato Pérez y al candidato Lasso, que cualquier que sea el resultado del CNE, que siempre gane la democracia ecuatoriana, que no hay confrontación al aceptar esos datos”, dijo Hervas en Teleamazonas. Hervas quedó en cuarto lugar, con el 16% de los votos válidos.



Luego de esas declaraciones, Hervas se encontró por casualidad en ese set con Yaku Pérez. Allí grabaron un video para el segmento de farándula de ese canal. Puso ese contenido en Twitter, en donde recalcó que no apoyaba a ninguno de los candidatos. “He dicho ya que no apoyaré a ningún candidato en segunda vuelta”.

Sin embargo, luego publicó en su cuenta de Twitter: “La política debe ser alegre, no tóxica. Mi respeto siempre a nuestros electores que saben elegir con inteligencia. Es nuestra labor prevenir y asegurar que no regrese el modelo obsoleto de la dictadura correísta. Por eso no podemos seguir haciendo la política de siempre”.