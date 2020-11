Xavier Hervas: ‘El país debería tener en su radar los acuerdos comerciales’

¿Cómo encuentra al país que recibiría en el 2021?

Va a ser un país que va a seguir aún muy dividido por este enfrentamiento entre los políticos que han gobernado y los que han sido oposición. El principal reto es comenzar a unirnos como sociedad.

¿Qué es lo más complejo, la división o lo económico?

Lo más complejo es la división, porque en la parte económica tenemos claro qué buscamos: reactivar la economía e inyectarle liquidez al aparato productivo. Esa es una política pública, aunque los tiempos y los resultados estarán en función de cómo confluyan los actores políticos y económicos.



¿Qué es lo que hará en sus primeros 100 días?

Llegar a un acuerdo tributario. En esos 100 primeros días debemos llegar a acuerdos para dar estabilidad a todos los sectores, un marco de estabilidad con el que podremos gobernar los siguientes años. Hablamos en términos tributarios y laborales, y el gobierno tiene que ser el justo juez.



Es posible que no tenga mayoría en la Asamblea, ¿cómo hará esos cambios?

Los problemas que vive Ecuador son apremiantes y requieren soluciones inmediatas. Muchos de los problemas son producto del desempleo, que no es sujeto de una ley sino de una acción del Ejecutivo, como inyección de liquidez a la economía con una banca pública que sea una verdadera banca de desarrollo. En el ámbito sanitario, no necesitamos (una Ley) para darle una salud digna y oportuna a los ecuatorianos. El Ejecutivo no tiene que esperar la Ley perfecta para sus acciones.

¿Y qué hará con la educación? Hay niños que no acceden a Internet.

Tenemos que garantizar conectividad, sobre todo a nivel rural. Más allá del precio, hablamos del acceso que es prácticamente nulo en gran parte de la ruralidad, eso tiene que cambiar y ahí vamos con ese tema de educación. Nuestro pensamiento debe ser qué hacemos en función de circunstancia de pandemia y la conectividad es fundamental.



¿Y la salud?

Hay mucho por hacer. En la atención de primer nivel deberíamos dar la posibilidad de que sea telemática e incorporemos a los médicos que puedan atender desde sus domicilios. Para las de segundo y tercer niveles, hay que tener un sistema preparado para atender hospitalización o cirugía. Tenemos que hacer que la conectividad del sistema público de salud, del sistema de educación, del sistema de seguridad social del Ecuador, también el de la Policía y del Ejército estén en una misma plataforma.

¿Qué debería haber cumplido hasta el primer año?

​

Acuerdos comerciales. El país debería tener en su radar una efectiva y eficiente realización de acuerdos comerciales. En esa negociación cuidaremos la industria a través de la inyección de liquidez, de acceso a créditos, para que se tecnifique. En otros aspectos, debería funcionar el sistema de puntaje de la Senescyt para que despegue la educación tecnológica, que es la herramienta con la que daremos más facilidad al joven para que consiga trabajo o emprenda más rápido.



Y en materia económica, ¿qué se debió haber cumplido hasta ese momento?

Es fundamental la inyección de liquidez al aparato productivo. Hablamos del fondo para el arranque productivo, que en el primer año de Gobierno coloquemos USD 1 000 millones en el aparato productivo para comenzar a ver la reactivación.



A los dos años, los gobiernos empiezan a decaer...

El ritmo no debe cambiar. En términos de vivienda, cada año aumenta el déficit, debemos tener en el primer año un plan de vivienda sustentable, que con USD 150 mensuales haya acceso a una vivienda. Es el primer paso y comenzamos a superar problemas sociales. De nada sirve un crecimiento económico, pero no atendemos los problemas sociales, es un caldo de cultivo para el populismo. No podemos esperar que en los últimos dos años queramos hacer lo que no hicimos antes, hay que ser consistentes.



¿Cómo manejará las protestas sociales?

Primero con un gobierno sin corrupción. Si transparentamos la contratación pública y los desembolsos, ya no veremos corrupción. Segundo: atender las necesidades sociales, hay que generar acceso al crédito. Lo importante es generar empleo.

Hoja de vida

​

Xavier Hervas

(Guayaquil, 1973) es ingeniero en producción agroindustrial, graduado en la Universidad de La Sabana, en Colombia. Reside en Quito, y la mayor parte de su actividad económica la desarrolla en la provincia de Cotopaxi.



Trayectoria.

Ha sido catedrático universitario. Fue gerente de varias empresas.