Xavier Buendía: ‘Quitaremos el control de las rutas a operadores privados’

Xavier Buendía es un político que no cree en las encuestas. El 14 de febrero pasado se lo vio alterado en un video que circuló por las redes sociales, en el cual incluso intenta lanzar una silla. Sobre eso, dice que por 47 segundos no se pueden venir abajo 20 años de trayectoria. Sobre la campaña, propone municipalizar las rutas de trasporte urbano.

¿Quién es el candidato Xavier Buendía?



46 años. Quiteño de cepa, de tres generaciones de abogados. Mi abuelo fue procurador del Estado, Gustavo Alfredo Buendía. Soy comunicador y abogado, 20 años de trayectoria en lo público: 10 años en la Izquierda Democrática del doctor Rodrigo Borja y ahora en la sociedad civil, en el Cetro de Observación Ciudadana, una ONG que durante 10 años tuvo 50 proyectos de participación social.



Usted se ha mostrado contrario a las encuestas...



Ni el CNE de transición ni el actual pusieron una reglamentación que exija a las encuestadoras que no solo exhiban los resultados, sino la ficha técnica: a quiénes encuestaron, dónde y sobre qué base hicieron la tabulación.



¿Y cómo va en las encuestas?



Menos del 1%, según cuatro de ellas. A mí me buscaron siete encuestadoras para ofrecerme sus servicios, me parece una contradicción absoluta que quien contrate a las encuestadoras sea el candidato.



¿Cómo le afectó el altercado que tuvo con un funcionario del Municipio, que fue difundido por las redes sociales?



Luego del suceso del 14 de febrero tuvimos un alto nivel de percepción negativa sobre el hecho. Más allá de lo que reflejen las opiniones tendenciosas y manipuladas de las redes sociales, logramos generar un espacio con las disculpas posteriores, como correspondía a cualquier persona de bien cuando tiene este tipo de excesos, en primer lugar a la ciudad, a la comunidad, a mi familia y a mi equipo de trabajo que pasaron evidentemente no muy gratos momentos por ese exceso. Esto se ha neutralizado.



¿Qué le pasó ahí?



250 personas del barrio María Guadalupe querían ser recibidas por el gerente del agua. Baja un gerente técnico, un grupo de ingenieros y escucho lo que le decían a la gente: que para pedir cosas tienen que venir en la actitud adecuada. En segundo lugar, que van a aumentar el número de visitas de los tanqueros y que tenían que pagar el 50% de las redes. Me dirigí a la gente y les dije que iba a pedir la destitución de los funcionarios. El personero me interrumpe y ahí pierdo los estribos, intento acercarme y se produce el suceso, el tema de la silla. Es increíble que hayamos manejado un proyecto como Ciudad Cívica durante 10 años y nunca haya llegado al Miami Herald. Tuve que levantar una silla y en cinco segundos llegué a los medios.



¿Usted no es así?



No. Soy una persona de carácter fuerte, un poco malgeniado, bastante serio... muy mal candidato, porque sacarme una sonrisa ha sido complicado para mi equipo. Además, no creo que tenga mucho de qué sonreír viendo a Quito. Creo que hemos hecho un trabajo interesante para demostrarle a la ciudad que no se puede medir la trayectoria de un hombre por 47 segundos, frente a 20 años de trabajo. Segundo, que no soy intolerante, que tengo la firmeza necesaria para ejercer el liderazgo y la recuperación del principio de autoridad como el primer alcalde ciudadano de Quito. Lo tercero es que esto nos ha permitido tener una ventana para decir qué es el proyecto Ciudad Cívica.



¿Cuáles son los principales lineamientos de su campaña?



Vamos a establecer 45 días de una auditoría para tener información. Siete de las 32 áreas del Municipio serán declaradas en emergencia, entre ellas la movilidad, para que en seis meses ya tengamos la capacidad de estabilización. Estos ejes tienen que ser ejecutados de manera simultánea: tenemos que intervenir en seguridad, en la gestión del medioambiente, en el manejo del uso del suelo.



¿La movilidad es su principal eje?



Hemos reclamado el sistema integrado de transporte público. ¿Para qué queremos la emergencia? Para entrar en una auditoría de lo actuado, generar obras pendientes y entrar a la municipalización del transporte público. Quitaremos el control de las rutas a los operadores privados. Se someterán al Concejo los 3 619 títulos habilitantes de buses con los que se provee el servicio, y 27 019 títulos para los taxis, con el argumento de que no han cumplido con la Ley de Tránsito, que define que la calidad del servicio es lo principal para la provisión del mismo. Así, necesitaríamos 3 000 taxis y 3 700 buses para el servicio transversal. El Municipio contratará, unidad por unidad, durante seis meses.



En ese tiempo concretaré las obras viales y adicionalmente estaré en el proceso licitatorio con asociación público privada, no para que administren el Metro sino el sistema integrado. Al 14 de diciembre del 2019, este alcalde entregará el sistema integrado de transporte público con asociación público privada transparente para el manejo de 15 años del mismo.



Hoja de vida.

​

Xavier Buendía, es miembro de los observatorios: Ciudadano y de Movilidad.Coordinador nacional del movimiento Somos Ciudadanos. Observador de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción.



Además, es comunicador social y abogado por la UTPL.