Xavier Buendía, primer candidato a la alcaldía de Quito inscrito en el CNE

Xavier Buendía se convirtió en el primer candidato a la Alcaldía de Quito en oficializar su inscripción en el Consejo Nacional Electoral (CNE). El representante de Centro Democrático registró su nombre para las elecciones seccionales, la tarde de este jueves, 13 de diciembre del 2018.

Además de Buendía, confirmó su inscripción como candidata a la prefectura de Pichincha Sara Paredes. A ellos se suma Carlos Figueroa, que buscará la viceprefectura de la provincia. También se inscribieron 42 candidatos a concejales, principales y suplentes, para las diferentes circunscripciones del Distrito Metropolitano de Quito.



Buendía dijo que el momento que vive la capital es complicado, debido al “vaciamiento de liderazgos”. Agregó que “el electorado no muestra interés” en los comicios seccionales que se desarrollarán el 24 de marzo del 2019. Por ello, no cree que exista una “dispersión” por los cerca de 15 precandidatos que han mostrado su interés para llegar a la alcaldía del Municipio de Quito.



“Según estudios de opinión, hay un 89% de personas que no cree en ninguna organización política. Es momento de hacer un trabajo pedagógico con la ciudadanía, luego de 10 años de una figura hegemónica que produjo ese desarraigo”, sostuvo



Buendía contó que su plan de gobierno tiene un enfoque distrital y se denomina Proyecto Ciudad Cívica. El candidato pidió que la Contraloría avance en los exámenes especiales a las obras de la administración municipal saliente, sobre todo los relacionados al Metro.



Además, solicita que se transparente el estado en que dejará Mauricio Rodas la Alcaldía. Buendía dice que la capital vive una crisis sistémica, por los problemas sanitarios, de desempleo y movilidad.



A pesar de que su candidatura la apoya Centro Democrático, movimiento del prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, Buendía dijo que todos los candidatos que se inscribieron en el CNE pertenecen a la Plataforma Somos Ciudadanos.



Paco Moncayo (ID/Democracia Sí/ Vive) oficializará la inscripción de su candidatura el sábado 15 de diciembre, a las 10:00. Posteriormente, inscribirá su candidatura a la alcaldía de la capital José Vásquez, patrocinado por el movimiento Acción Democrática Ecuatoriana (ADE).



Entre el martes y jueves de la próxima semana, en cambio, se prevé que oficialicen la inscripción de sus candidaturas los movimientos Pachakutik, Fuerza Ecuador y Ecuatoriano Unido. Según datos del CNE, con corte hasta las 15:00 de este jueves 13 de diciembre, 821 candidatos registraron su inscripción para las elecciones seccionales, a escala nacional.