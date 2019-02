Candidato a la alcaldía de Quito intentó agredir con una silla a un ciudadano

LEA TAMBIÉN

La campaña electoral para los comicios seccionales del 24 de marzo sigue dejando tela por cortar. En redes sociales se viralizó un video de Xavier Buendía, candidato a la alcaldía de Quito por Centro Democrático, en el que se observa un intento de agresión durante un evento con moradores del barrio María Guadalupe.

En la grabación se ve a Buendía discutir verbalmente con una persona, mientras una colaboradora suya intenta contenerlo. La discusión sube de tono, cuando uno de los asistentes increpa a Buendía, gritándole que ellos no son políticos. Enseguida, el candidato espeta: “Yo sí soy y soy ciudadano. Yo me llamo Xavier Buendía y no defraudo a la gente y yo no gano, no soy servidor público”.



Los aires se caldearon, cuando un asistente le grita que su voto no será para él. Desencajado, Buendía le responde que no lo necesita. “Hazme el favor, te prohíbo votar por mí”. Después, la discusión sigue y Buendía forcejea para acercarse. Entre empujones, gritos y muchos celulares filmando, el candidato tomó una silleta, la levantó, amenazó con arrojarla, pero finalmente lo detuvieron.



Este viernes, 15 de febrero del 2019, Buendía se refirió al incidente, al que calificó como una “manipulación burda”. Según Buendía, el impase se produjo el jueves, 14 de febrero, en pleno Día del Amor y la Amistad.



El aspirante señaló que acompañó a moradores del barrio María Guadalupe a la sede de la Empresa Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps). Los vecinos acudieron al predio, para pedir que se mejore la dotación del servicio en su barrio, localizado en el sector de Puengasí.



Buendía señaló que los funcionarios, presuntamente, no atendieron con prontitud a los moradores y que “eso exacerbó” los ánimos. “El reclamo airado fue a los funcionarios de segundo rango que trataron con displicencia a la gente”, sostuvo el candidato.



En cuanto al intento de agresión con la silleta, Buendía dijo que retiró el objeto para “no irse en contra de la humanidad de la persona” que estaba en esos instantes cerca suyo. Buendía se defendió diciendo que quienes viralizaron el video se esconden en el anonimato.



Después del contratiempo, los moradores pidieron a Buendía que se retire del lugar para conversar con funcionarios de Epmaps. Horas después, los vecinos llegaron a un acuerdo para que se implemente un proyecto de agua potable en el barrio María Guadalupe.