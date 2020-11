Wuhan detecta covid-19 en envases de carne congelada importada

Los envases exteriores de tres muestras de carne de vacuno congelada importada de Brasil han dado positivo en coronavirus en un análisis realizado en Wuhan por lo que se ha prohibido su ingreso al mercado, informó este viernes 13 de noviembre del 2020 la Comisión Municipal de Salud de esa ciudad del centro de China.

En un comunicado, la comisión señala que el jueves el departamento municipal de control y prevención de enfermedades, tras el análisis de los paquetes, descubrió que tres muestras de carne de res deshuesada que entraron por la aduana de Qingdao (noreste) dieron positivo.



La ciudad "adoptó rápidamente medidas de emergencia", indica la nota, entre las que cita el almacenamiento de carga, inspección y aislamiento del personal, muestreo durante la noche, y pruebas de ácido nucleico del entorno y del personal fuera del almacenamiento en frío, además de investigaciones epidemiológicas simultáneas.



27 toneladas de carne que no habían salido aún al mercado

Tras la investigación, se detectó que el lote de productos importados -que constaba de 1 006 cajas con un total de 27 toneladas de carne- había salido del puerto de Santos en Brasil y llegado a Wuhan el pasado 17 de agosto, aunque no había accedido aún al mercado.



A las 07:00 horas locales de este viernes 13 de noviembre del 2020 "todos los productos congelados involucrados fueron sellados y el entorno fue completamente esterilizado", indica la comisión de salud local.



Asimismo, añade que las 200 muestras del entorno de la cámara frigorífica del gran almacén de reserva donde se encontraban los paquetes y sus 112 empleados dieron negativo en las pruebas de covid.



Wuhan inspeccionará todos los alimentos congelados

La ciudad ha emitido un aviso sobre "fortalecimiento adicional" de los test del virus a los alimentos importados de la cadena de frío para realizar inspecciones de todos ellos en la ciudad.



Además, la comisión insta a los ciudadanos a respetar las medidas de prevención y control de la epidemia, a no comprar alimentos importados congelados "de forma privada" y a comprobar activamente el informe de test de covid del producto antes de su consumo.



No es la primera vez que China encuentra trazas del nuevo coronavirus en los paquetes de alimentos congelados importados de Brasil.



El pasado 1 de noviembre dijo que había detectado el virus en el embalaje de un lote de carne congelada de cerdo que dio positivo en la ciudad de Yantai, en la provincia oriental de Shandong.



El lote se encontró en un restaurante especializado en barbacoas y en un mercado de pescado de Yantai.



El departamento de salud rastreó a todos los contactos cercanos relacionados con esos productos de cerdo brasileños y les sometió a pruebas de covid en hospitales designados.



El 13 de agosto se encontraron también trazas de coronavirus en la superficie de un lote de alitas de pollo congeladas importadas de Brasil en la ciudad de Shenzhen, en la provincia meridional de Cantón.



Coronavirus en productos congelados de Ecuador



China también ha detectado el virus en varias ocasiones en los paquetes de alimentos congelados procedentes de Ecuador.



La última vez fue también el 1 de noviembre en el embalaje de pescado congelado de una empresa ecuatoriana.



El pasado 10 de julio se descubrieron trazas de coronavirus en el empaquetado exterior de camarones blancos ecuatorianos de tres empresas por lo que China suspendió temporalmente sus importaciones y ordenó la retirada de todos los paquetes de este tipo llegados desde el 12 de marzo.



Posteriormente, las empresas volvieron a recibir autorización para retomar sus ventas tras mejorar sus protocolos de control.

Ante los diversos casos detectados en alimentos congelados, China indicó a principios de noviembre que suspenderá las importaciones durante una semana de aquellos productos que den positivo en el virus y durante un mes si se trata de la tercera vez o más.