Jorge Wated sobre sitio web de registro para vacunación: 'Tenemos que pedir disculpas por todos los inconvenientes ocasionados en estos días'

"Antes que nada, tenemos que pedir muchísimas disculpas por todos los inconvenientes ocasionados en estos dos días". Así comenzó el Secretario General de Gabinete de la Presidencia, Jorge Wated, en un mensaje sobre el proceso de inscripción para la vacunación de adultos mayores contra covid-19, la mañana de este miércoles 17 de marzo de 2021.

Desde el pasado lunes 15 de marzo de 2021, miles de personas han intentado inscribir a sus familiares en el sistema de manera infructuosa. Según el expresidente del directorio del IESS, los inconvenientes "están directamente relacionados a una congestión y a la validación de información, que es extremadamente necesaria en un proceso donde se debe aplicar dos dosis de la misma categoría a nuestros ciudadanos".



¿Qué ocurrió con la página web?



"Como era de esperarse, existió un desmesurado ingreso de personas que no están incluidas en esta fase, que son los menores a 65 años. Como Gobierno Nacional, hacemos un llamado a la ciudadanía para la corresponsabilidad en este proceso, que es extremadamente importante para todos. Si no es tu fase, no lo intentes", pidió Wated a la ciudadanía. El funcionario no ahondó en las especificaciones técnicas de la construcción de los portales.



Wated dice que hay 200 000 personas registradas



Según Wated, a pesar de los problemas mencionados, la base de datos contaría con más de 200 000 personas registradas al momento. "A medida que pasen los días, la saturación de la página web irá bajando y todos nuestros adultos mayores estarán registrados en el Plan Vacunarse".



¿Adultos mayores que reciben bonos, jubilados del IESS y pobladores de zonas rurales?



"Si tú eres un adulto mayor que recibe algún bono del Gobierno, no necesitas registrarte", agregó Wated. "Nosotros nos encargamos de tu registro y te llegará un mensaje de texto o un correo electrónico de confirmación indicándote que ya estás registrado. Si hasta en 72 horas no recibiste este mensaje o correo, puedes contactarte al 171 para indicar que no has recibido aquella confirmación e inmediatamente un equipo te habilitará tu registro".



Según menciona Wated, lo mismo ocurrirá con quienes reciben una pensión jubilar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).



En cuanto a zonas geográficas rurales, el Secretario de Gabinete dijo que se han habilitado infocentros alrededor del país para llevar a cabo el registro. "Paulatinamente iremos incrementando más puntos de registro", aseguró.