Jorge Wated anuncia pago de Finanzas al IESS y avances en la reforma a la seguridad social

El Ministerio de Finanzas pagará al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) USD 600 millones en efectivo y 800 millones en bonos del Estado, para saldar la deuda que arrastra desde octubre del 2019 por incumplimiento del aporte del 40%.

Los recursos líquidos provienen del financiamiento obtenido por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Jorge Wated, presidente del Consejo Directivo del IESS, confirmó que el acuerdo con Finanzas se firmará en los próximos días. La deuda el Estado asciende a USD 1 400 millones aproximadamente.



Con respecto a los bonos, estos tendrán vencimientos de 5, 10 y 15 años con una tasa de interés por encima del 7,5%, informó Wated la mañana de este martes, 13 de octubre del 2020, en una rueda de prensa.



Se analiza si el mecanismo de entrega de los papeles será por pago directo o mediante pago contra inversión. La segunda opción consiste en que el Ministerio cancele en efectivo y el IESS invierta en bonos, explicó.



“Hay que ver lo jurídicamente posible, porque los recursos que ha recibido Finanzas tienen que cubrir también a otras instituciones. Con esos bonos vamos a traer liquidez, porque sirven como colateral para traer liquidez internacional, en eso ya viene trabajando la administración del Biess, y con esto seguir colocando recursos”, detalló el presidente del Directorio del IESS.

Avanza la reforma a la seguridad social



Durante la rueda de prensa Wated se refirió a la intención del Gobierno de presentar un borrador de reforma al sistema de la seguridad social.



Mencionó que los cambios se han venido promoviendo desde el propio IESS, con acompañamiento del exministro de Finanzas, Richard Martínez.



Ayer, lunes 12 de octubre, mantuvo una reunión sobre el tema con el actual titular de la Cartera de Estado, Mauricio Pozo y entes como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Mundial (BM).

“Estamos buscando una seguridad social que sea independiente, autónoma, con una administración estable. Que tenga una gobernanza adecuada. Que exista una despolitización. Tenemos un trabajo largo para dejárselo al siguiente Gobierno, porque no creo que esta Asamblea lo pueda atender”, comentó Wated.



Al ser consultado sobre un eventual incremento de los aportes, respondió que todo depende de cuántos recursos se utilizan, cómo se administran y cuán rentables pueden ser.



“Si eres mucho más eficiente usando los recursos y no gastas todo lo que te estabas gastando, por un lado, ahí no tienes una necesidad de incremento. La preocupación es cuando se tiene un incremento de jubilados y un decremento de afiliados. La tendencia de afiliaciones la hemos podido revertir desde agosto y ha habido un incremento de más de 30 000 afiliaciones, entre agosto y septiembre (…) Todo eso va a ayudar a que el día de mañana no se necesite hacer un incremento (de los aportes). Todo depende de la situación”, describió.



Un tema que debería constar en la reforma -dijo- es que haya intervención directa de la Superintendencia de Bancos sobre el IESS, para que exista un control permanente.