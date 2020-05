Presidente del IESS confirma que se ha pedido renuncias a cargos directivos

LEA TAMBIÉN

Jorge Wated, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), confirmó que se ha pedido la disponibilidad de los cargos de todos los directivos de las unidades médicas. “Estamos haciendo una revisión, iremos poniendo gente de confianza que quiera trabajar y que haya tenido algo de experiencia; que trabaje de forma proactiva y no reactiva”. Así lo anunció en una entrevista otorgada la mañana de este viernes 22 de mayo del 2020 a Radio Atalaya.

No es la primera vez que se analiza el desempeño de las autoridades de los establecimientos del Seguro Social. En noviembre pasado el ex titular de la entidad, Paúl Granda, anunció que empezaría un proceso de evaluación de las 227 personas que ocupaban cargos directivos, como gerentes hospitalarios y directores provinciales y nacionales. El objetivo fue estudiar su continuidad o no dentro de estos puestos, tomando en cuenta sus hojas de vida y desempeño. Pero nunca hubo resultados. En el país hay 101 hospitales (segundo y tercer nivel y dispensarios médicos).



En este espacio de entrevista también habló sobre la dotación de medicamentos para los afiliados. Wated, por ejemplo, resaltó que durante un año no se adquirieron fármacos para el VIH, en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, localizado en Guayaquil. “Eso no puede ser; no puede pasar”, por lo que se está trabajando en ese sentido.



El Presidente del IESS además recalcó que se está realizando un proceso de adecuación de los hospitales para que los pensionistas puedan acceder al servicio de salud. En Quito, por ejemplo, hay un establecimiento que se dedica exclusivamente a pacientes con covid-19. Este es el Quito Sur. Mientras que el Carlos Andrade Marín está abierto para dos tipos de afiliados: quienes tienen y no la nueva cepa de coronavirus.



Sobre el tema de los jubilados -dijo- que se garantizan los pagos de sus haberes.