Wagner Bravo: ‘Colombia no ha podido controlar sus problemas’

Entrevista al Gral.(R) Wagner Bravo, exjefe de Estado Mayor del Ejército.



¿Qué responsabilidad tiene el Estado colombiano sobre la violencia que se vive en la frontera norte de Ecuador?

Se debe entender que la convivencia pacífica de cada uno de los Estados depende de la política interna y externa que deben cumplir los gobiernos. Desde ese punto de vista, Ecuador y Colombia son signatarios de una serie de instrumentos internacionales, en donde se comprometen en algunas actividades. Por ejemplo, a convivir y a controlar los problemas internos de cada país. Pero Colombia no lo ha hecho y eso ha generado que su conflicto armado afecte a las naciones vecinas.



¿Por qué dice eso?

Porque Colombia dejó que la guerrilla creciera, permitió que las plantaciones de coca se expandieran. No le importaron las miles de personas desplazadas. Tampoco combatió al narcotráfico. No pudo controlar esos problemas ni tampoco tomó en cuenta que esas amenazas podían tener repercusiones en el resto de los países vecinos.



¿Cómo debían controlar esos problemas?

Con presencia estatal. Colombia nunca ha estado presente en línea de frontera. Han dejado que guerrillas, grupos armados y ahora disidentes se apropien de esos territorios abandonados y eso ha generado la violencia. Por eso digo que Colombia tiene mucha responsabilidad de lo que estamos pasando. De hecho, hace dos meses el ministro de Defensa de ese país decía que no tenían información de los ecuatorianos secuestrados, porque no había comunicación de ningún tipo en una zona rural de la frontera. Eso significa que no hay desarrollo en ese sector. Es decir, a Colombia no le ha importado la frontera con Ecuador y ha endosado su responsabilidad a los países vecinos.



¿Qué ha hecho el Ecuador con relación a esta posición de Colombia?

Le hemos exigido muchas veces que tienen que tener presencia estatal en la frontera, pero eso no ha sido escuchado. Es importante que Colombia entienda que el resto de naciones no pueden ser corresponsables de sus problemáticas.



Los militares colombianos dicen que su estrategia militar es distinta a la de Ecuador. Ellos hablan de usar Inteligencia, identificar al enemigo, entrar, destruirlo y salir. Ellos no creen en los puestos de control permanentes. ¿Qué opina usted de esta estrategia que tienen?

Cuando usted tiene el control del área, usted entra y se queda. Pero controlar el área no quiere decir que ubico, les bombardeo y me voy. Eso no es adecuado. Lo que tiene que hacer Colombia es establecer un plan real para fortalecer sus fronteras.

¿Ecuador debe exigir esos puntos a Colombia?



Claro, mucho más si los dos países están dentro de acuerdos internacionales comunes. No solo se requiere cruce de información, lo importante es desarrollar las fronteras. Eso ya se estipuló en la Combifrom. Sin embargo, todo quedó en el papel y hasta ahora no se ha concretado nada del lado del vecino país.