El 18% de los viajes aéreos se realiza en julio y agosto

Los meses de julio y agosto representan la temporada de mayor venta para el mercado aéreo ecuatoriano. En esos meses del año pasado se movilizaron al exterior 211 137 pasajeros, según datos del Ministerio de Turismo. La cifra representó el 18% del total de salidas aéreas y este año la perspectiva es alcanzar esos mismos indicadores.

El incremento de la capacidad en el transporte aéreo, con la llegada de nuevas aerolíneas y el aumento de frecuencias, ha favorecido el desempeño del sector en este año.



Marco Subía, director de la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas, sostiene que los vuelos internacionales han tenido una buena ocupación. No obstante, en vuelos domésticos sí ha habido “un ligero bajón”, producto de la situación económica del país, indicó el representante del gremio, que no maneja cifras precisas.



“La temporada anterior estuvo bien, pero con menor capacidad. El país se ha promocionado mejor y con mejor conectividad”, añadió Subía.



Para la aerolínea Latam, julio es uno de los meses de mayor demanda, cuando el volumen de pasajeros crece en un 25%, en relación a junio.



Pero agosto es el “pico” de la temporada alta, ya que “es el mes que más pasajeros se mueven en vuelos internacionales y domésticos”. En este mes, el transporte de pasajeros sube 14% frente a julio, aclaró Édgar Andrade, gerente comercial.



La operadora aérea chilena, que en abril inauguró un nuevo vuelo directo entre Quito y Santiago, transportó en la temporada anterior (julio-agosto) 100 000 pasajeros.



Copa, que aún no cuenta con las cifras correspondientes a julio, espera transportar cerca de 160 000 pasajeros durante la temporada, lo que significaría un alza de 18 000 en relación a las vacaciones del 2018 en la Sierra y Amazonía. La firma incrementó su frecuencia de vuelos desde Guayaquil y Quito hacia Ciudad de Panamá, en marzo pasado.



La aerolínea, que conecta al país con 33 países del continente desde la capital panameña, indicó que México ha tenido un incremento en la demanda, debido al retiro de la visa para los ecuatorianos.



Luis Romero, gerente de Metropolitan Touring, explicó que las ventas de julio fueron un 4,4% mayores al mes previo. Y comparado con julio del año pasado “prácticamente son iguales”. La firma proyecta que en agosto de este año lograrán mantener las ventas alcanzadas en igual mes del 2018. Argentina, Perú y Brasil son los destinos más demandados en esta temporada, dijo.



Otro elemento interesante es que el número de personas que viajó en julio creció 5,1%; es decir, “hay mayor número de viajeros y han pagado menos dólares por sus boletos”.



La compra de boletos aéreos a través del comercio electrónico también tiene un movimiento importante en estos meses. El portal Viajala recibió este año cerca de 31 000 búsquedas para viajes en julio y 30 000 para agosto. Esto representa cerca del 23% del total de búsquedas que ha tenido el portal en este año, explicó Thomas Allier, CEO de la firma, que compara el precio de los boletos en aerolíneas, agencias y otros sitios web.



En el portal Despegar, los destinos que tuvieron mayor crecimiento para la temporada fueron Ciudad de México, en más de 80%, y Cancún, en más del 93%. Nueva York se mantiene como el preferido.



Tame contrasta el desempeño del mercado en esta época. Durante julio y agosto del año pasado, la aerolínea transportó hacia destinos internacionales 306 000 pasajeros. Para este año, la firma proyecta 211 000. La baja es producto del cierre de tres rutas internacionales: Lima, Bogotá y Nueva York. Hoy solo vuelan a dos.