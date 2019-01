Consulado de Venezuela estudia una ‘caravana terrestre’ para migrantes en Ecuador

LEA TAMBIÉN

Nesleida, oriunda de Maracaibo, fue una entre 300 ciudadanos venezolanos que acudieron este jueves 24 de enero del 2019 a la embajada de su país en Quito. Los extranjeros acudieron a la sede para completar los trámites del Plan Vuelta a la Patria, con el objetivo de regresar a Venezuela. Nesleida espera enlistarse en uno de los tres vuelos que partirán mañana.

Ella está a la expectativa de lo que ocurra con la presidencia de Venezuela, tras la autoproclamación de Juan Guaidó como jefe de Estado interino. “Las cosas están más tensas. Agradezco a Ecuador y espero que la situación en los dos países mejore”, señaló.



A pocos metros aguardaba Luis, de 41 años y oriundo del estado de Zulía, quien llegó a Ecuador hace 15 meses, acompañado de su familia. Debido a la falta de oportunidades y a los bajos ingresos que recibía, les pidió que retornaran a Venezuela. “Acá ya no los podía mantener. Espero poder viajar mañana para reencontrarme con ellos”.

Este jueves, la Embajada de Venezuela en Quito atendió con relativa normalidad. Pedro Sassone, encargado de negocios de la sede, califica como una “manipulación de Golpe de Estado” la postura asumida por Guaidó. El funcionario venezolano añadió que tras los hechos suscitados en Ibarra, el Gobierno de Maduro analiza la posibilidad de fortalecer el Plan Vuelta a la Patria, a través de caravanas terrestres.



“Se activaron vuelos extraordinarios. Y estudiamos la posibilidad de combinarlos con una caravana terrestre, para tener mayor velocidad de respuesta”, dijo Sassone.



El hecho de que el gobierno del presidente Lenín Moreno reconociera al político opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, a criterio de diplomáticos de carrera, no significa que los trámites consulares se afecten.



En la Embajada Ecuador en Caracas continúa como representante Manuel Caiza, quien es el encargado de Archivos.



La relación entre los dos países descendió a su nivel más bajo hace tres meses, después de que el Gobierno ecuatoriano expulsara a la entonces embajadora de Venezuela en Quito, Carol Delgado.



Las disculpas que Cancillería exigió al régimen de Nicolás Maduro por unos comentarios ofensivos vertidos por el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, en contra de Moreno, nunca llegaron. Por el contrario, el miércoles pasado Maduro lo llamó “presidente nefasto” y “nazifascista”, por la decisión de desconocer a su régimen.



“El expresidente Maduro usa una vieja táctica, demasiado evidente, para desviar la atención mundial por sus apuros: lanzar insultos díscolos, ahora al presidente Lenín Moreno”, respondió este jueves el canciller José Valencia.



Según el excanciller José Ayala Lasso, las declaraciones de Maduro pueden ser una causal para que el Ejecutivo declare “persona no grata” al encargado de negocios de Venezuela y lo expulse del país.



Tanto Lasso como el exvicecanciller Marcelo Fernández de Córdova concuerdan en que Sassone ya no es un interlocutor válido para Ecuador. Señalan que Guaidó está facultado para designar a un nuevo Embajador en Quito.



Para los diplomáticos, se trata de una situación sin precedentes, sobre la que pesan más las consideraciones políticas y no hay procedimientos claros a seguir, por ejemplo, en la Convención de Viena sobre asuntos diplomáticos. “No es una ruptura de relaciones. Es el reconocimiento de que hay hechos que han significado un cambio al interior de Venezuela”, dijo Ayala Lasso.



La postura del Gobierno ecuatoriano fue ratificada ayer en el Consejo Permanente de la OEA por el embajador Carlos Játiva, representante de Ecuador. “Vivimos un nuevo amanecer de buen augurio de las Américas y de Venezuela tras la manifestación pacífica y patriótica de los venezolanos. Auguramos que el nuevo Presidente interino llame a la brevedad a elecciones libres y transparentes”, expresó Játiva.



Fuentes de la Cancillería indicaron que no se han reportado casos de agresiones a ecuatorianos en Venezuela, a raíz de los incidentes que se dieron en Ibarra el domingo pasado.



En el aspecto económico, el comercio entre Ecuador y Venezuela se ha desplomado. Y de lo poco que queda, la balanza comercial se ha inclinado a favor de Ecuador. Es decir, el país exporta más de lo que importa de Venezuela, pero el intercambio comercial ha disminuido sostenidamente desde el 2014.



Ayer, en Suiza, en el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente Moreno se reunió con los mandatarios Iván Duque, de Colombia; Carlos Alvarado, de Costa Rica; y, Pedro Sánchez, de España; para tratar la crisis en Venezuela. El encuentro sirvió para explicar la decisión de las naciones latinoamericanas de reconocer al Presidente interino de Venezuela.



Además, Moreno recalcó que espera que las fuerzas armadas venezolanas tomen una posición democrática y “no disparen contra su pueblo”.



Los hechos que marcaron el rompimiento Ecuador-Venezuela



4 de julio del 2018

Ecuador envió una carta de protesta a Venezuela. El canciller José Valencia se quejó porque Nicolás Maduro criticó la orden de prisión contra Rafael Correa.



18 de octubre 2018

Luego de que Jorge Rodríguez, ministro venezolano, llamara mentiroso a Lenín Moreno, Ecuador expulsó a embajadora venezolana y Venezuela hizo lo mismo.



9 de enero del 2019

El presidente Moreno anunció la decisión de no acompañar a Nicolás Maduro en su acto de posesión como presidente de Venezuela, por la crisis de ese país.



23 de enero 2019

Luego de la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, el presidente Moreno informó el respaldo de Ecuador a su nombramiento.