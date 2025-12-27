La tormenta invernal en Estados Unidos provocó la suspensión y retrasos de vuelos entre Guayaquil y Quito y Nueva York y viceversa este sábado 27 de diciembre de 2025. La nieve y el hielo obligaron a detener operaciones aéreas.

Aeropuertos como el John F. Kennedy reportaron más de un centenar de cancelaciones. Eso impactó directamente en vuelos procedentes de Ecuador y en conexiones posteriores hacia otros destinos de Estados Unidos.

Pasajeros ecuatorianos enfrentan por cancelaciones aéreas

Las cancelaciones de vuelos desde Guayaquil y Quito a Nueva York y viceversa obligan a reprogramaciones a los viajeros ecuatorianos.

Según datos de FlightAware, hasta la mañana del sábado 27 de diciembre se registraron más de 1 000 vuelos cancelados en Estados Unidos, además de miles de retrasos, lo que mantiene colapsados los sistemas de atención de aerolíneas.

Los vuelos Ecuador–Estados Unidos son reprogramados debido a que, aunque la alerta por tormenta concluyó, las condiciones climáticas aún dificultan la operación segura de las aeronaves.

La tormenta invernal que paralizó el noreste estadounidense

La primera gran tormenta de nieve de la temporada cubrió de blanco los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. En este último, se registraron hasta nueve pulgadas de nieve (22,86 centímetros), con accidentes viales y carreteras intransitables.

Te recomendamos