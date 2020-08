El primer vuelo comercial directo entre Israel y Emiratos aterrizó en Abu Dabi

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El “primer vuelo comercial directo” entre Israel y Emiratos Árabes Unidos aterrizó el lunes 31 de agosto del 2020 en el aeropuerto de Abu Dabi, procedente de Tel Aviv, dos semanas después de que los dos países anunciaran una normalización de sus relaciones.

Según pudo comprobar un equipo de AFP , el vuelo LY971, de la aerolínea israelí EL AL, con una delegación israelí y estadounidense a bordo, encabezada por Jared Kushner, yerno y asesor del presidente Donald Trump, tocó tierra emiratí a las 15:39 locales.



“Es un vuelo histórico y esperamos que sea el inicio de un periplo aún más histórico para Oriente Medio”, había dicho Kushner antes del despegue.



Para añadir más simbolismo al viaje, el avión sobrevoló el espacio aéreo de Arabia Saudita, un país con el que Israel no mantiene relaciones.



“Es la primera vez que esto sucede y quiero agradecer al reino de Arabia Saudita por hacerlo posible”, dijo Kushner tras aterrizar en Abu Dabi.



Emiratos e Israel anunciaron el 13 de agosto un sorprendente acuerdo para normalizar sus relaciones, oficiosas desde hace varios años. Así, este país se convirtió en el primero de la región del Golfo que establece relaciones con Israel y el tercero del mundo árabe, tras los acuerdos firmados por Egipto, en 1979, y Jordania, en 1994.



Contrariamente a estos dos países, Emiratos nunca ha estado en guerra contra Israel. Los analistas insisten en que las relaciones bilaterales estarán presididas por importantes intercambios comerciales y no se tratará de una paz “fría” , marcada únicamente por la coordinación en materia de seguridad y poco más.



De hecho, desde que se hizo público este acuerdo, apadrinado por Estados Unidos, ministros de Israel y Emiratos multiplicaron sus contactos por teléfono y las autoridades de Abu Dabi derogaron el pasado fin de semana una ley sobre el boicot a Israel, en vigor desde hacía 48 años.



El gran paso adelante fue este vuelo directo entre Tel Aviv y Abu Dabi.



Ya en primavera, un vuelo de transporte de mercancías de la compañía emiratí Etihad aterrizó en Tel Aviv transportando material para ayudar a los palestinos a hacer frente a la pandemia del nuevo coronavirus. Los líderes palestinos, que critican hoy las recién estrenadas relaciones entre Israel y los Emiratos, rechazaron esta ayuda, afirmando que había sido coordinada por Israel y no por ellos.



En el vuelo comercial viajan, además de Kushner, el consejero estadounidense para la seguridad nacional, Robert O'Brien, y el responsable del dosier iraní Brian Hook. El vuelo LY971 recibió su número por el prefijo telefónico de Emiratos y en el aparato se podía leer “Peace, salam, shalom”, la palabra 'paz' en inglés, árabe y hebreo.



Del lado israelí, viajaron en este primer vuelo unos 20 funcionarios y asesores del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en cuestiones relacionadas con el Golfo, como por ejemplo Meir Ben Shabbat, jefe del Consejo para la seguridad nacional.



En los próximos dos días, las delegaciones se van a reunir en Abu Dabi con responsables emiratíes en negociaciones consagradas a cuestiones relativas a la seguridad, el comercio, la cooperación científica, el turismo o los procedimientos de obtención de visados para ciudadanos de ambos países.



Este acuerdo entre Israel y un país árabe podría abrir la puerta a otros similares. La semana pasada, el jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo realizó una gira por Sudán, Baréin y Omán, con el objetivo de convencer a estos países de seguir el ejemplo de Emiratos.



Además, Benjamin Netanyahu ya se ha reunido en los últimos meses con dirigentes de Sudán, Chad y Omán.



“Son los encuentros de los que se tiene noticia pero ha habido muchos más que no han sido publicados por la prensa con líderes árabes, destinados a normalizar las relaciones con Israel”, dijo Pompeo el domingo sin dar más detalles.



Hasta ahora no se sabe cuándo se realizará el próximo vuelo comercial entre Israel y Emiratos. Por el momento, la pandemia del nuevo coronavirus cierra las puertas de Israel a los turistas extranjeros.

Este lunes, las autoridades israelíes anunciaron que Emiratos formaba parte a partir de ahora de la lista de países “verdes” en materia de coronavirus. Es decir, los pasajeros del avión de EL AL que regresen a Israel desde Abu Dabi no necesitarán respetar un aislamiento de dos semanas.