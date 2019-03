Los votos nulos tienen varias causas

LEA TAMBIÉN

El registro de los votos nulos, luego de las elecciones seccionales del pasado domingo 24 de marzo del 2019, muestra dos tendencias disímiles. Comparadas con las cifras históricas, este tipo de voto para el Cpccs resulta alto, pero es bajo al evaluar a las dignidades de alcalde y prefecto.

De acuerdo con los datos históricos de las cuatro últimas elecciones seccionales, el promedio de votos nulos fue de 12,45%. Con esa cifra como marco referencial, se desprenden dos lecturas.



La primera tiene que ver con las elecciones de alcaldes y prefectos. Al comparar con el histórico hay una baja, ya que los nulos en las papeletas de prefectos sumaron el 10,54%, mientras que en las de alcaldes fue de 7,9% .



Una segunda lectura es que la cifra se eleva si se considera la votación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), ya que el promedio en las tres papeletas (mujeres, hombres y minorías) fue 22,95%. Es decir, 10 puntos porcentuales más que el histórico.



Por otra parte, hay provincias en las que el voto nulo fue bastante alto. Paola Pabón, del movimiento correísta Fuerza Compromiso Social, obtuvo una votación del 22,16% (con el 99,88% de actas procesadas), para el Gobierno Autónomo de Pichincha, mientras que el voto nulo para esta dignidad provincial fue el más alto a escala nacional: 19%.



Santo Domingo fue la segunda provincia con el mayor peso de votos nulos en la elección de prefectos: 15,83%. Le siguen Tungurahua (14,74%) e Imbabura (14,73%).



Si bien estas provincias tienen una alta cantidad de votos nulos, otras como Zamora Chinchipe (3,3%), Napo (5,74%) o Carchi (6,71%) ayudan a que el promedio no suba tanto y quede en 10,54%, que está por debajo del promedio histórico de 12,45%.



Por otra parte, Guaranda es la capital de provincia que tuvo la cantidad más alta de votos nulos para alcalde a escala nacional (12,46%), seguida de Babahoyo con 11,89%.



Para el experto en temas electorales Fausto Camacho, los resultados del domingo pasado suponen “una crisis del sistema de representatividad” en el país.



A su juicio, fue un “error” mezclar las elecciones seccionales con la elección de los siete integrantes del Cpccs, que tuvo el carácter de autoridades nacionales. Eso lo prohibía la Constitución -dijo- hasta que el año pasado se echó abajo a través de una enmienda.



La socióloga Nathalia Sierra concuerda con esta lectura y agrega que el hecho de dividir a los 43 candidatos para esta dignidad en tres papeletas generó confusión en los electores dentro y fuera del país.



En el caso de la circunscripción de Europa y Asia, el voto nulo en la papeleta para el Cpccs llegó al 26,94%, mientras que un 11,10% de los votantes la dejó en blanco. El ausentismo fue del 74,78%.



En Estados Unidos y Canadá, en cambio, el nivel de ausentismo subió al 86,25%. De quienes concurrieron a las urnas, el 20% anuló su voto y un 5,30% dejó la boleta en blanco.



En la circunscripción de América Latina y África, el 20,70% anuló su voto y el 4,45% optó por dejar en blanco. El 76,48% no acudió a sufragar.



Camacho y Sierra sostienen que esto debe convocar a un debate sobre la existencia del Cpccs, pues señalan que esta institución no solo sufrió una “deslegitimación” en las urnas, sino también por el rol que cumplió en el Gobierno anterior, con la designación de autoridades afines a su plan.



Juan Sebastián Roldán, secretario particular del Presidente, aseguró este miércoles 27 de marzo del 2019 en Radio Visión que “muy pronto” el Gobierno iniciará un Gran Diálogo Nacional para discutir adónde va el Ecuador.



“Dos de las instituciones con mayores cuestionamientos del Estado ecuatoriano son el Consejo de Participación y la Contraloría. ¿Por qué? Porque fueron las dos instituciones más importantes para que el correísmo afinque su intención dictatorial”.



Sin embargo, manifestó que también se debe sopesar el rol que ha cumplido el actual Consejo de Participación transitorio, que está en funciones desde que se realizó la consulta popular el año pasado.



Roldán precisó que la responsabilidad del nuevo Consejo deberá ajustarse a los lineamientos de la Constitución, y prefirió no adelantar una postura sobre la necesidad de convocar a un plebiscito para decidir la eliminación de este organismo, como lo plantean algunos sectores políticos del país.



