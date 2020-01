Comisión de Fiscalización deja en el limbo el pedido de juicio político en contra de Diana Atamaint

LEA TAMBIÉN

La Comisión de Fiscalización, en medio de una tensa sesión que tuvo lugar la mañana de hoy, viernes 31 de enero del 2020, dejó en el limbo el trámite del pedido de juicio en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint.

El caso terminó así porque no hubo los siete votos que se requerían de entre los 13 integrantes de la mesa para que el caso vaya al Pleno conforme a una moción del oficialista Alberto Arias.



Tampoco se presentó una moción para el archivo, pues el socialcristiano Ramón Terán pidió reconsiderar la votación y no se dio paso. En la práctica, eso significa que el proceso contra Atamaint termina , porque no puede retomar una nueva votación.



No es la primera vez que un proceso acaba en el limbo, ya sucedió lo mismo el año pasado con un pedido de juicio político contra el Consejo de la Judicatura de transición, que no reunió los siete votos necesarios para que pase al Pleno y tampoco hubo una moción de archivo.



Esta vez, a favor de la moción para que el pedido de juicio político contra Atamaint se resuelva en el hemiciclo votaron solamente seis: los oficialistas Johana Cedeño, Alberto Arias, Fausto Terán, Michel Doumet, y Luis Pachala e Ivonne Buri (alterna de Silvia Vera), del bloque de Creo.



El vicepresidente de la Comisión, Eliseo Azuero (Badi), se abstuvo al considerar que "no existen los argumentos suficientes" para que este proceso se resuelva en el hemiciclo.



Carmen Rivadeneira, del correísmo, Jimmy Candell, del BIN, Ángel Gende, también se abstuvieron. Gende incluso lo calificó como un pedido del "copia y pega" que impulsaban Jeannine Cruz y Fernando Flores, asambleístas de Creo.



El socialcristiano Ramón Terán y Pinuccia Colamarco, alterna del oficialista Daniel Mendoza, votaron en contra. Mientras que no llegó a la sala Karina Arteaga, también de Alianza País.



Pachala pidió que la votación sea motivada, en momentos que las sillas de Daniel Mendoza y Karina Arteaga, de AP, permanecían vacíos.



Al cierre de la votación llegó Colamarco, alterna de Mendoza, pero contrario a lo que esperaba su bancada y sus aliados votó en contra de este proceso. Eso generó en la sala una sensación de conmoción.



Cedeño, presidenta de la Comisión, dijo que cada cual debe responder por su voto. Mientras Pachala anunció que el acuerdo irá a evaluación. Flores y Cruz indicaron que acudirán a la Fiscalía con el expediente.