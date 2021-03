El voto extranjero también aporta a la democracia de Ecuador

Nació hace 34 años en La Isla Margarita, Venezuela, pero siente a Ecuador como su segunda patria. La crisis económica obligó a María Karina Medina a salir de su tierra, con sus maletas llenas de ilusiones. En el 2014 llegó al país y actualmente reside en Atuntaqui, Imbabura.

El 7 de febrero quedó marcado en su memoria. Ese día María Karina votó por primera vez en Ecuador. Lo hizo en el Colegio Borja 2, al norte de Quito, y pidió a los miembros de la junta receptora del voto que capturen una fotografía ejerciendo su derecho democrático. “Siento a Ecuador como mi segundo país. Uno ya hace la vida aquí y tenemos derechos y deberes, tenemos que ser partícipes de las decisiones que se toman”.



En la segunda vuelta de las elecciones generales podrán elegir al futuro presidente de la República 22 429 extranjeros. Los datos son del Consejo Nacional Electoral (CNE).



María Karina dice que en Venezuela solo votó una vez, en el 2012. En su país el sufragio es voluntario, a diferencia de lo que ocurre en Ecuador, donde es obligatorio para la mayoría de la población.



Desde el 2009, tienen voto facultativo los extranjeros que han residido legalmente más de cinco años en Ecuador. El Código de la Democracia, además, establece que se debe solicitar al CNE su incorporación al padrón.



María Eugenia Martínez ha vivido 15 de sus 62 años en Quito. Nacida en Caracas, llegó a la capital en el 2006, tras ser obligada a desvincularse de PDVSA durante el régimen de Hugo Chávez. Ya ha sufragado en tres procesos.



“Yo creo en la democracia. Salí obligada de mi país, no porque quise. Votar es la única manera que las personas tienen para expresar su opinión, hay que opinar”, dijo.



En la primera vuelta María Eugenia no tuvo inconvenientes para votar , a pesar de que el proceso se desarrolló con la pandemia de coronavirus de por medio. Recordó que, en Venezuela, se debía esperar dos y hasta tres horas para poder consignar el voto. Además, dice que en su país se reportaban apagones durante el escrutinio.



Según el CNE, entre el 2018 y el 2020, un total de 2 054 extranjeros solicitaron ser incorporados al padrón. Para las elecciones seccionales del 2019, se sacó del registro a 113 171 foráneos, que no cumplían los requisitos.



Daniel Santelices nació en Santiago de Chile y llegó a Quito cuando tenía seis años. Ahora tiene 54, pero nunca cambió su nacionalidad.



Asegura que siempre se ha interesado en el quehacer político. Desde que se permitió la votación a extranjeros, Santelices asistió a todos los procesos comiciales, pero no pudo sufragar el 7 de febrero último. La razón: fue víctima de un asalto días antes de la primera vuelta, y no contaba con su documento de identidad.

A pesar de ello, contó que en Chile desde hace años atrás se estableció un límite de gasto electoral para los candidatos, medida que también se implementó en Ecuador con el Código de la Democracia. Aunque reconoce que en su país el ausentismo es más elevado, por que el sufragio es facultativo.