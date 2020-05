El voto electrónico no es opción para los partidos políticos

LEA TAMBIÉN

Entre las organizaciones políticas no hay apoyo para activar el voto electrónico en los comicios presidenciales y legislativos del 2021. Los movimientos y partidos de carácter nacional coinciden en que la votación sea presencial bajo medidas de seguridad por el covid-19.

Al interior del Consejo Nacional Electoral (CNE) se barajan dos posibilidades para las próximas elecciones, según Diana Atamaint, presidenta de esa entidad. Una es el voto segmentado (jornada de entre dos o tres días) y la otra un híbrido que integre el voto telemático (de manera remota por Internet) y el sufragio presencial.



La primera posibilidad la maneja la mayoría del CNE, encabezada por Atamaint. El voto telemático, en cambio, es la opción que por los consejeros de minoría Enrique Pita y Luis Verdesoto.



Atamaint explicó que la decisión se tomará en el Pleno, después de conocer un informe jurídico. Añadió que en ningún caso el cronograma para las elecciones se alteraría más allá de la fecha del sufragio, si se establece la jornada en dos o tres días.



El miércoles 13 de mayo del 2020, el PSC remitió al CNE una carta en la que expone su posición. En ese documento, Pascual del Cioppo, presidente nacional de esa tienda política, señala que el voto segmentado “constituye una respuesta a las exigencias que impone la pandemia del covid-19”.



“No creemos que el voto electrónico ni en el telemático sea posible para las próximas elecciones”, dijo del Cioppo. Añadió que su posición tiene que ver con que no hay suficientes redes en el país, no todos los ecuatorianos tienen los instrumentos electrónicos y que el cronograma electoral no puede ser alterado.



Otra organización que enviará su posición al CNE es Democracia Sí. Gustavo Larrea, dirigente de esa agrupación, indicó que tampoco están a favor del voto mediante mecanismos electrónicos porque no hay confianza.



“No creemos que en las actuales circunstancias haya la posibilidad de tener una auditoría clara de ese sistema. Para implementar un proceso así se necesita seguridad de que no le metan la mano al proceso electoral en el país”, indicó Larrea.



En el correísmo tampoco hay apoyo para las propuestas que maneja el CNE. Juan Cristóbal Lloret, coordinador de esa bancada legislativa, indicó que tienen más dudas que certezas sobre los mecanismos planteados. Indicó que la decisión se debería tomar después de un diálogo con los actores políticos involucrados.



César Monge, presidente Nacional de Creo, dijo que el voto electrónico debe analizarse de manera técnica y que, en caso de aprobarlo, no debería ser para todos sino para determinados sectores.



Esa tienda política se muestra en contra del sufragio segmentado. Creo piensa que esa modalidad implicaría triplicar esfuerzos (por la jornada de tres días) en logística y por lo tanto en recursos. Su planteamiento es una jornada extendida de votación.



Por su parte, el movimiento oficialista Alianza País (AP) aún no analiza estas alternativas. Elizabeth Cabezas, de esa organización, indicó que recibieron una comunicación sobre el voto telemático. Sin embargo, aún no se ha efectuado una reunión entre sus bases, para asumir una posición final.



En el mismo sentido se pronunció Marlon Santi, coordinador Nacional de Pachakutik. Dijo que el comité ejecutivo mantendrá una reunión porque no conocen a cabalidad cómo se realizaría las propuestas.



Atamaint indicó que el CNE aún trabaja en la definición del presupuesto. Hasta el momento se ha reducido recursos para actividades que no afectarán el desenvolvimiento del proceso. Añadió que dicha reducción bordea los USD 23 millones.



Reconoció que debería haber un nuevo ajuste con base en la modalia sesión para esta semana, pero aún no se ha confirmado si este dad de votación que se defina para febrero del 2021. El CNE tiene prevista un tema será incluido.