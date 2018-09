Voto de Ecuador en la ONU ratificó Declaración de Quito

LEA TAMBIÉN

El Gobierno ecuatoriano aclaró que la votación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU no fue en contra de Venezuela. Fue para ratificar lo acordado por 11 países en la Declaración de Quito, que se aprobó a inicios de este mes.

Esta instancia internacional aprobó una resolución sobre Venezuela, que ha sido calificada como histórica, ya que por primera vez el Consejo se pronunció sobre la crisis que se vive en ese país.



El documento pide al gobierno del presidente Nicolás Maduro aceptar la ayuda humanitaria para solucionar la escasez de alimentos y medicamentos.



El texto fue propuesto por varios países latinoamericanos -entre ellos Argentina, Perú, Chile, Colombia- y también Canadá. Y fue adoptado por 23 de los 47 Estados representados en el Consejo de DD.HH.



17 Estados, en cambio, se abstuvieron y siete votaron en contra, entre ellos China, Cuba y Venezuela. La resolución pide a Caracas que acepte ayuda humanitaria con el fin de remediar el aumento de la mala nutrición, en particular en los niños, y la aparición de enfermedades que habían sido erradicadas o controladas anteriormente en Sudamérica.



El Consejo se declaró “profundamente preocupado por las graves violaciones de los derechos humanos, que se producen en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria”. Estos problemas fueron revelados en un informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que fue publicado en junio del 2018.



El órgano de la ONU en Ginebra exhorta al Gobierno venezolano “a cooperar” con la oficina del Alto Comisionado, dirigida desde septiembre por Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, a quien le pide que presente un “informe completo” sobre la situación en Venezuela en la 41ª sesión del Consejo, que se llevará a cabo en junio del 2019.



El exvicanciller ecuatoriano Marcelo Fernández califica esta declaración cómo lógica, dentro del campo humanitario internacional.



Pero cree que esta resolución, junto con la carta que seis países enviaron a la Corte Penal Internacional para que se investigue a autoridades venezolanas por supuestas violaciones derechos humanos, son los primeros pasos para cerrar el círculo internacional a Maduro, para que acepte la realidad de su país.



Alejandro Dávalos, representante alterno de la delegación ecuatoriana ante la ONU en Ginebra (Suiza), fue el encargado de argumentar el voto positivo en la sesión.



El funcionario indicó que el pueblo venezolano requiere actualmente el apoyo de toda la región y comunidad internacional para buscar una solución a la crisis, la cual ha ocasionado el ingreso inusual y masivo de ciudadanos venezolanos a Ecuador y otros países.



Recordó que tras el éxodo de venezolanos, Ecuador ha desplegado sus mejores esfuerzos para proteger a la población migrante. Y ha destinado recursos para atenderla.



Sin embargo -añadió- esta realidad supera las capacidades nacionales. Por esta razón, rememoró que en septiembre se organizó una reunión en la que participaron 11 países de la región, y se suscribió la llamada Declaración de Quito.



Sobre esta resolución, Maduro dijo que Bachelet es bienvenida a Venezuela cuando quiera, para que constate la verdad sobre la situación del país. Dijo que no existe la crisis y que esta es resultado de una campaña internacional.



Ayer, Santiago Chávez, viceministro de Movilidad Humana ecuatoriano, aclaró que el voto afirmativo de Ecuador no es en contra de Venezuela ni a favor del intervencionismo.



Añadió que el apoyo a la resolución obedeció a que ella se tomó basándose en la Declaración de Quito, que en su punto 14 exhorta al Gobierno de Venezuela a que acepte la coo­peración de los gobiernos de la región y de los organismos internacionales.



Para el analista Carlos Estarellas, la votación ecuatoriana da cuenta de un cambio total en la política exterior a raíz de la posesión de José Valencia como Canciller, y que el país se desmarca totalmente del resto de la izquierda regional.



Explica que este ha sido un proceso. Porque si bien durante el Régimen anterior Ecuador siempre votó a favor de las tesis de Maduro, desde febrero pasado se vio un cambio, cuando la delegación ecuatoriana se abstuvo del tema en la OEA.