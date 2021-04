El voto en casa se inició: brigadas del CNE visitaron las viviendas de adultos mayores y personas con discapacidad

La jornada de voto en casa comenzó desde las 06:30 de este viernes 9 de abril del 2021 con una ceremonia de inauguración en el Centro de Procesamiento Electoral, localizado en la avenida Eloy Alfaro y calle Queri, norte de Quito.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que 653 personas se beneficiaron de la iniciativa, la cual cuenta con 173 rutas a escala nacional y la colaboración de la Policía Nacional, así como el apoyo de taxis que transportaron a los funcionarios del CNE.



Cada ruta atiende un máximo de cuatro o cinco personas. Además, se aplican normas de bioseguridad para garantizar la salud de los votantes, quienes son personas adultas mayores y con discapacidad.



A cada votante se le entregó una papeleta, un padrón, un certificado y la constancia del sufragio. Hugo Palacios, de 80 años, votó en la puerta del edificio en donde se encuentra su departamento, ubicado en el barrio residencial El Batán, norte de Quito.



Bajó en silla de ruedas con la ayuda de una persona. “El servicio del CNE es excelente. En la primera vuelta no voté porque me dio miedo la situación del covid-19. Esta vez me comuniqué por teléfono para inscribirme. Lo mejor es que la gente ejerza su derecho, necesitamos un país libre”.



Los funcionarios electorales también visitaron a Luis Hernández, de 80 años, en el vecindario San Juan del Centro Histórico. “Estoy contento de que hayan venido. Dos veces antes he ejercido mi derecho con la visita del CNE”, dijo desde la puerta de su casa, acompañado de un familiar.

Las personas votaron para las elecciones de la segunda vuelta. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO



El programa de voto en casa se ejecuta desde el 2012 y da las facilidades para que las personas adultas mayores y con discapacidad mayor al 75% puedan sufragar. El principal requisito es que consten en el Registro Electoral y que hayan manifestado su deseo de participar en los comicios electorales.



Las autoridades manifestaron que la jornada de este viernes se efectuó con base en el artículo 111 del Código de la Democracia. Este indica que el CNE garantizará los mecanismos idóneos para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho.