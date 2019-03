En Pichincha y Guayas se inició el Voto en Casa para personas con discapacidad en las seccionales 2019

LEA TAMBIÉN

Luis Humberto Freire, de 89 años, fue el primer ciudadano en sufragar este viernes 22 de marzo del 2019 como parte del programa Voto en Casa. Hasta su domicilio ubicado en la ciudadela Ietel, en el norte de Guayaquil, llegó personal del Consejo Nacional Electoral (CNE) para recoger su sufragio.

La comitiva estuvo encabezada por la presidenta del organismo, Diana Atamaint. También acudió el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, entre otros funcionarios públicos y policiales.



Veinte minutos le tomó ejercer su voto, que se concretó pasadas las 07:40. Él padece alzheimer y comentó que ya no recordaba cuántos años ya no depositaba su voto en una urna.



"Soy ciudadano ecuatoriano y deseaba poder participar en una elección", indicó este quiteño y quien habita en la urbe porteña hace 54 años.



Cerca de las 08:00 de hoy, Luis Hernández, de 77 años, se convirtió en la primera persona con discapacidad, en Pichincha, en ejercer su derecho al voto desde su domicilio. Él vive con una discapacidad física que le impide moverse y, la mañana de hoy, viernes 22 de marzo del 2019. Dijo que siempre le ha gustado votar por los candidatos de su preferencia y que este año, el primero que no podrá asistir a su recinto, no quería quedarse sin votar.



Luego, la delegación electoral se trasladó hasta la primera etapa de la ciudadela Alborada. Ahí votó pasadas las 08:00 Jorge León, de 73 años,quien tiene una discapacidad física del 80%.



Antes, a las 06:30, se desarrolló la ceremonia de inauguración del proceso electoral que se inició ayer jueves 21 de marzo, con el sufragio de las personas privadas de libertad.



Ahí Atamaint aseguró que en todo el país estaban habilitados 784 ciudadanos mayores de 65 años y con alguna discapacidad: 394 hombres y 390 mujeres. La funcionaria estima que este proceso convierte a Ecuador en un referente de prácticas electorales inclusivas.

Cerca de las 08:00 de hoy, Luis Hernández, de 77 años, se convirtió en la primera persona con discapacidad, en Pichincha, en ejercer su derecho al voto desde su domicilio. Foto: Daniel Romero / EL COMERCIO



En el padrón están incluidas 395 000 personas con discapacidad para votar en estas elecciones seccionales y para representantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).



También detalló que la presencia del segundo mandatario en la inauguración demostraba que los diferentes poderes del Estado trabajaban de forma autónoma, pero con objetivos comunes: velar porque la voluntad del pueblo se respete.



"Que no se cambie un solo voto que se exprese en las urnas el próximo 24 de marzo", puntualizó. Agregó que hay un trabajo coordinado en la Mesa de Seguridad Nacional en la que participan más de 20 instituciones públicas.



Sonnenholzner, de su parte, destacó que los ecuatorianos acuden en esta jornada a un proceso electoral "después de muchos años" en un ambiente de paz, libertad y armonía. "Recordemos cómo fuimos a votar hace un par de años".



También aclaró que no hay intromisión electoral y que incluso a todos los candidatos se los dejó en libertad para que hagan campaña de forma justa y equitativa.



Temporada invernal

La presidenta del organismo electoral aseguró que el CNE se encuentra monitoreando los estragos que ocasione la etapa invernal en la Costa. En esa línea, afirmó que se han cambiado ciertos recintos en Los Ríos, Guayas (Salitre y Jujan) y Manabí.



"Las juntas electorales provinciales están haciendo el debido anuncio del acercamiento a los recintos, para que la ciudadanía esté informada (...) esperemos que no hayan más cambios de recintos".