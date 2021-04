Personas privadas de libertad inaugurarán este 8 de abril del 2021 las elecciones presidenciales

Mañana, jueves 8 de abril del 2021 culmina oficialmente la campaña electoral. Con ello, también empieza oficialmente la votación presidencial en el balotaje. En todo el país, harán su derecho al voto 8 307 personas privadas de libertad (PPL) sin sentencia ejecutoriada.

"Mañana (8 de abril) desarrollaremos el Voto PPL con 70 juntas a escala nacional y el viernes efectuaremos el programa Voto En Casa. Como Consejo Nacional Electoral estamos cumpliendo con el calendario electoral de acuerdo a lo planificado", explicó Diana Atamaint.



En una entrevista radial, la funcionaria adelantó sobre los preparativos de los comicios. Indicó que a nivel nacional son nueve los recintos electorales que han sido cambiados como consecuencia de la temporada invernal.



Estos se ubican en Paute (Azuay), Pujilí (Cotopaxi), Santa Rosa (El Oro), Esmeraldas (Esmeraldas), Caracol (Los Ríos), Chone y Charapotó (Manabí), Sucúa y San Jacinto de Wakambeis (Morona Santiago).



"Para garantizar el normal desarrollo de la jornada del 11 de abril, reubicamos 9 recintos electorales en 7 provincias de Ecuador afectadas por el invierno. Coordinamos con las delegaciones del CNE para comunicar a la ciudadanía los nuevos sitios habilitados para el sufragio", indicó Atamaint.



Sobre la votación en el exterior, dijo que ya se ha distribuido el material electoral. No obstante, afirmó que en Chile no se desarrollará la elección debido al nuevo confinamiento que rige en ese país.



Sobre la posibilidad de realizar un conteo rápido, aseguró que este 8 de abril está previsto una sesión para tomar una decisión sobre ello.



Sobre las pruebas rápidas para los miembros de las juntas receptoras del voto (JRV), Atamaint comentó que están en conversaciones con el Ministerio de Salud y el COE nacional para "mirar esa posibilidad".



"Incluso yo he pedido que sean obligatorias las pruebas para los miembros de mesas. Sin embargo, esperamos la respuesta en las próximas horas, hemos hecho énfasis en que sea prioridad en aquellas provincias donde ha repuntado lamentablemente la pandemia".



También recordó que se ha reforzado y mejorado la capacitación a los miembros de las Juntas, haciendo énfasis en las provincias en las que se presentaron altos niveles de inconsistencias. "Hacemos un llamado a los miembros de JRV para que cumplan con su deber cívico".



Finalmente, explicó que la multa por no acudir a votar es de USD 40, mientras que la sanción económica para quienes no acudan a integrar la JRV, habiendo sido designados, es de USD 60, puntualizó.



Agregó que quienes estén contagiados con covid-19 y no acudan a sufragar podrán evitar la multa con la justificación respectiva. También podrán justificar quienes hayan estado fuera del país.



En tanto, la distribución de los paquetes electorales, precisó, se ha completado en 23 provincias y las circunscripciones del exterior. Únicamente queda pendiente Pichincha, provincia en la que la distribución del material se hará este viernes 9 de abril.