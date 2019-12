No se votó el archivo de la Ley Reevas

LEA TAMBIÉN

La asambleísta independiente Lourdes Cuesta, ponente del proyecto de Ley para el registro de violadores de niños y adolescentes (Reevas) se acogió hoy, 16 de diciembre del 2019, al derecho a la resistencia frente a la sentencia de la Corte Constitucional (CC) que declaró como inconstitucional a esta iniciativa.

“Como ponente, me toca a mí mocionar el archivo. Y no lo voy a hacer, señor Presidente, me acojo al artículo 98 de la Constitución y me declaro en resistencia. Que sea otro colega asambleísta, tal vez, quien mocione el archivo, yo esto no le puedo hacer a los niños del Ecuador”, dijo, entre aplausos de algunos en el Pleno.



La decisión generó revuelo en el hemiciclo y el vicepresidente, César Solórzano, como encargado de la Presidencia, advirtió que se debe respetar la sentencia de la Corte que cataloga como discriminatorio a dicho proyecto.



Desde el Bloque de Integración Nacional, Wilma Andrade, “bajo protesta” pero “en respeto al orden constituido, mocionó para que el Pleno resolviera el archivo; sin embargo, Solórzano optó por suspender la votación ante la falta de acuerdos.



El presidente del Parlamento, César Litardo (AP), había incluido esta decisión en el orden del día de la sesión 640 convocada para hoy, a las 16:00. Hubo un debate del que participaron 8 legisladores de varias bancadas.