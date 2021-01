¿Acatará el exhorto del COE para votar según su número de cédula?

En el protocolo de bioseguridad para prevenir la propagación del coronavirus en las elecciones, aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), se mantiene el exhorto efectuado por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), que recomienda a la ciudadanía votar en un horario diferenciado, de acuerdo al último dígito de su número de cédula.

El documento se aprobó en una sesión plenaria, que se realizó la noche del miércoles 13 de enero del 2021. El texto incluye medidas de bioseguridad para el día del sufragio y las distintas fases del proceso comicial.



Con el objetivo de reducir el flujo de electores en los recintos y evitar aglomeraciones, las autoridades sugieren que las personas con cédulas terminadas en número par (2, 4, 6, 8,0), acudan a votar el domingo 7 de febrero de 07:00 a 12:00.



Mientras que, a las personas con cédulas terminadas en dígito impar (1, 3, 5, 7,9) se pide hacerlo de 12:00 a 17:00. Aunque el consejero José Cabrera aclaró que se trata de una sugerencia y que no habrá restricción para que las personas puedan votar durante la jornada completa, prevista de 07:00 a 17:00.



Además, en el protocolo aprobado no se incorporó la sugerencia efectuada por Rommel Salazar, secretario de Gestión de Riesgos, quien recomendaba extender la jornada de sufragio, como parte de las medidas de bioseguridad.



Sin embargo, el vocal Luis Verdesoto pidió que todos los consejeros analicen la respuesta emitida por la Procuraduría General del Estado, que, ante una consulta sobre la factibilidad jurídica de ampliar el horario de votación, respondió que “corresponde al CNE, bajo su exclusiva responsabilidad, determinar motivadamente y de manera previa a la realización del acto electoral la conveniencia de establecer como excepción la ampliación del horario de las elecciones generales”.



La presidenta del organismo, Diana Atamaint, ofreció tratar el pronunciamiento de la Procuraduría lo más pronto posible en el Pleno. Aunque algunos consejeros ya anticiparon su postura.



El vicepresidente, Enrique Pita, dijo que está a favor de ampliar la jornada de votación, de 07:00 a 19:00. El consejero José Cabrera, en cambio, no apoya la medida, pues dice que extender el horario de sufragio podría acarrear implicaciones legales.