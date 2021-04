Ecuatorianos residentes en España votan en elecciones de segunda vuelta

Miles de ecuatorianos aguardaban desde más de una hora antes del inicio de las elecciones a que abriera a las nueve de la mañana de este 11 de abril el recinto electoral de La Fica, en la ciudad de Murcia, para participar en la segunda vuelta de las presidenciales de Ecuador, para la que están llamados cerca de 30 000 personas en esta comunidad autónoma del sureste de España.

Murcia es, junto a Madrid, Barcelona y Milán, una de las ciudades europeas con mayor población migrante procedente de Ecuador y registró, en febrero pasado, una participación electoral en la primera vuelta del 40%, con 9 000 sufragios y un índice casi diez puntos superior a la media de las otras votaciones en territorio español.



El cónsul general de Ecuador en la Región de Murcia, Miguel Ángel Macías, ha atribuido este domingo 11 de abril la mayor participación de la población local al gran arraigo que le une a su país, a pesar de tratarse en muchos casos de segundas generaciones de ecuatorianos, y a la responsabilidad que sienten los migrantes por participar en el futuro de su nación a través de las urnas.



Hoy, cuando se celebra una jornada marcada nuevamente por la pandemia del coronavirus y las medidas sanitarias impuestas por el Consulado para garantizar la seguridad de los votantes, la Región de Murcia dispone de 09:00 a 19:00 horas de un total de 62 mesas electorales habilitadas en la capital murciana, y las poblaciones de Cartagena, Lorca y Jumilla.



Las previsiones para esta cita electoral, a la vista de experiencias anteriores y del alto porcentaje de votantes movilizados en las horas iniciales, es que se supere la participación alcanzada en la convocatoria del 7 de febrero puesto que, en palabras de Macías, la votación de esta segunda vuelta es más sencilla para el elector al tener que elegir solo entre dos candidaturas, la del progresista Andrés Araúz -heredero político del expresidente Rafael Correa- y la del candidato de centroderecha Guillermo Lasso.

El cónsul de Ecuador en la región de Murcia, Miguel Ángel Macías, en la mesa electoral momentos antes de votar este domingo 11 de abril del 2021. Foto: EFE

A este hecho se une que los votantes obtienen este domingo el certificado que acredita haber participado en las elecciones y que requiere Ecuador para efectuar numerosos trámites administrativos, por lo que aún no siendo obligatorio votar para los residentes en el exterior, como sí lo es para la mayor parte de los ecuatorianos, se espera una alta asistencia.



A diferencia de lo ocurrido en febrero, cuando se demoró el arranque de las elecciones más de media hora, este domingo los cuatro recintos electorales "han abierto sin problemas a las nueve de la mañana", ha dicho en declaraciones a los periodistas el cónsul en Murcia, quien ha llamado a sus compatriotas a que acudan a masivamente a las urnas para participar en la composición del futuro gobierno de su país.



Miguel Ángel Macías ha resaltado también el dispositivo de seguridad dispuesto por el Consulado de Ecuador para estos comicios, que se celebran en el exterior, en una explanada con pasillos de entrada y salida para garantizar las distancias de seguridad y con el uso obligado de mascarillas y geles, desinfección constante y material exclusivamente desechable.



Las elecciones presidenciales han movilizado en la Región de Murcia a cerca de 200 personas, que a diferencia de lo que ocurre en España, donde se realiza por sorteo, participan en el proceso como integrantes de las mesas electorales de forma voluntaria.



Jonathan, un joven de 24 años nacido en Ecuador pero residente en Murcia desde hace veinte, es por cuarta vez voluntario electoral y, confiesa a EFE, lo hace porque se considera una persona comprometida con la sociedad. "Soy miembro de una asociación juvenil, me gusta participar de todo cuanto ocurre a mi alrededor y creo que es importante estar en las elecciones para participar del proyecto de futuro de mi país".



Este voluntario, que como el resto de sus compañeros identifica y guía a los electores en el proceso de votación, aconseja acudir a votar este domingo pese a vivir en España, donde siente que está su "presente y futuro. Aquí puedo estudiar y trabajar, que es lo que hago. Allá no podría...".



El cónsul general de Ecuador en la Región confía en que se conozcan los resultados de Europa a partir de las 22:00 horas, en tanto que el recuento de su país comience a partir de la medianoche.