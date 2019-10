Volquetas obstaculizan el paso en Carapungo y sobre el nuevo Puente del río Chiche

LEA TAMBIÉN

Desde las 08:00 de este lunes 7 de octubre del 2019, una hilera de volquetas se ubicó en el paso deprimido de Carapungo, en el extremo norte de Quito. En la parte frontal de uno de los vehículos pesados se pegó un cartel con el mensaje: "tenemos derecho a la resistencia".

Cientos de vecinos caminaban desde la avenida Luis Vaccari para conseguir transporte. "Tengo que irme a La Ofelia y no hay buses. En las camionetas cobran entre USD 1 y 2 y me parece muy caro", manifestó Limbert Hidalgo. Pasadas las 11:30, las volquetas continuaban en la zona y los miembros de la Policía Nacional no lograban retirarlos de allí.



En el nuevo puente sobre el río Chiche de Puembo, oriente de Quito, se agruparon los choferes de 15 volquetas para manifestarse. Inicialmente, ellos tenían previsto cerrar el paso y un grupo de militares antimotines les impidió hacerlo. Solo un carril de esa carretera, en sentido oriente - occidente funcionaba.



Mientras los manifestantes gritaban, los militares los observaban fijamente. "Nos unimos al paro por el incremento de los combustibles. Nos sentimos profundamente afectados", dijo el chofer César Haro.



Los choferes indicaron que ellos pertenecen a las parroquias de la zona como Tumbaco, Pifo, Yaruquí, Checa, entre otras. Advirtieron que permanecerán allí hasta que el Gobierno derogue el Decreto Ejecutivo con el que elimina el subsidio a los combustibles.

Si es que las autoridades logran retirarlos de allí, ellos tienen previsto movilizarse hasta otros puntos de ese sector para cerrar la circulación. Enfatizan que no darán el brazo a torcer. La vía al aeropuerto se encuentra completamente despejada y sin interrupciones.