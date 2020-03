Volquetas arrojaron basura en el bosque de arupos de Quito

LEA TAMBIÉN

En redes sociales circulan este martes 24 de marzo del 2020 fotografías que muestran volquetas amarillas arrojando basura en el bosque de arupos, en el sector de El Trébol, en Quito.

Además, se observa una fuerte llama, producto de la incineración

de residuos en el terreno que está a cargo de Rafael Lugo, quien promovió la iniciativa de plantar un bosque de esta especie emblemática de la ciudad, en un terreno antes abandonado.



Lugo cuenta que se enteró por Twitter del problema y por esa vía supo que, aparentemente, alguien decidió llevar la basura que salió del operativo realizado esta madrugada en los exteriores del mercado de San Roque, "desconociendo que el espacio está bajo administración privada".



Lugo dijo que recibió el reporte de que las personas que ingresaron rompieron la cadena y el candado.



"Pensé que era una volquetes privada pero luego tuve un reporte de que fue gente del mismo Municipio", señaló. Pero aclaró que no quiere que esto sea un reclamo generalizado a las autoridades y entidades relacionadas con el problema, sino que se determinen responsables.

@Rafael_Lugo_N, @TVCLaComunidad, @LoroHomero al menos se logró que no sigan botando ni quemando desperdicios, esperemos que lo limpien y repongan los árboles afectados pic.twitter.com/e9JdQeFHNQ — Edwin Alajo (@edrobb19) March 24, 2020



A través de Twitter, Emaseo escribió: "Se procede a retirar de forma inmediata los escombros, se ha verificado que no existen daños en los árboles. Se ha ordenado iniciar una investigación en este caso".



Pero Lugo señala que por lo que pudo ver en las fotos, está seguro de que sí hubo daños en algunos árboles "pero eso ahora no es prioritario. Lo importante es que no se repita y no quemen porque contamina". Cuando termine el aislamiento obligatorio en el país, para frenar el avance del covid-19, irá a revisar la situación del bosque, dijo.



Lugo dice que a mediados de marzo estaba prevista una intervención en un sector del terreno donde había un campamento de la Epmmop y quedó un espacio para sembrar árboles. Esas tareas se retomarán cuando pase la emergencia sanitaria.