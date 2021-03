Una volqueta perdió pista y se volcó en la avenida Simón Bolívar, en Quito

Un accidente se produjo a las 08:45 del lunes 22 de marzo del 2021, en la avenida Simón Bolívar, a la altura de El Troje, suroriente de Quito.

Una volqueta que transportaba tierra se volcó estrepitosamente hasta quedar sobre la calzada. El chofer salió del vehículo por sus propios medios y esperó la llegada de los efectivos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), quienes gestionaron la movilidad en el sitio.



El subteniente Josué Ushiña, del Cuerpo de Bomberos de Quito, informó que no hubo heridos, tampoco fallecidos. “La volqueta perdió pista y se accidentó. El conductor se encuentra estable y en buenas condiciones de salud. Solo tiene un golpe en la frente”.



La agente Andrea Rojas informó que no hubo daños a la propiedad pública. “El chofer nos dijo que perdió carril por un carro que iba a exceso de velocidad. Por no impactarse con ese carro hizo una maniobra que le hizo perder el control”.



A las 09:50, la vía fue cerrada para retirar el vehículo pesado con una grúa. Luego lo trasladarán a los patios de retención. Los técnicos efectivos de la AMT gestionaron la movilidad en el sitio.