Volqueta destruye el techo de una casa en un accidente en el barrio La Libertad, centro de Quito

Un accidente se reportó pasadas las 08:00 de este martes 6 de abril del 2021 en las calles Miller y Francisco Guamán del barrio La Libertad en el Centro Histórico de Quito.

Una volqueta que transportaba una pequeña pala mecánica cayó sobre el techo de una casa, destruyendo la loza de concreto. “Yo vivo solita aquí y no tengo a nadie que me ayude”, manifestó María Moposita, propietaria de la vivienda afectada.



Ella contó que acabó de lavar la ropa, la colgó en el tendedero y bajó a su habitación. En ese momento sintió que la casa se sacudió con fuerza. Al salir se encontró con el vehículo "clavado" en la azotea. “No pude salir corriendo, no tengo otro sitio para quedarme. Vivo de la venta de huevos de codorniz en la puerta del Mercado de San Roque. Al día gano USD 5”, acotó la mujer de 81 años.



La zona fue cercada por seguridad. Los vecinos indicaron que no permitirán que nadie se lleve el vehículo hasta que alguien se haga responsable de los daños.



Omar Suárez, técnico de Gestión de Riesgos del Municipio, informó que no se reportaron heridos, tampoco fallecidos. “El conductor fue trasladado a un centro asistencial, pero no tenía heridas graves”.

El accidente dejó un herido, que fue trasladado a una casa de salud. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO



La volqueta es privada y se esperaba la llegada de maquinaria para retirar al vehículo pesado. A las 10:00, los técnicos del Municipio evaluaban los daños en el inmueble. También analizaron las condiciones en las que se dio el accidente.