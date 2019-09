Tres provincias se movilizan por el Cotopaxi

LEA TAMBIÉN

Hoy 11 de septiembre del 2019 se conocerá cuán involucrados están los habitantes de Cotopaxi, Pichincha y Napo en las tareas de prevención ante una eventual erupción del volcán Cotopaxi.

El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias desarrolla hoy el séptimo simulacro de evacuación, desde el 2015. Este ejercicio se efectuará entre las 08:30 y las 12:00.



Las sirenas del Sistema de Alerta Temprana anunciarán la movilización de estudiantes, trabajadores, empleados y otros a las zonas seguras.



Pero en los habitantes de Latacunga hay apatía. Los propietarios de los negocios cercanos a la terminal terrestre, al puente 5 de Junio y a la plaza El Salto están indecisos de participar. Esta zona comercial de Latacunga se encuentra a pocos metros del río Cutuchi.



Manuel Osorio es dueño de una tienda de abarrotes en la avenida 5 de Junio. El latacungueño, de 47 años, está seguro de que “no va a pasar nada con el volcán. No voy a participar en el simulacro, porque eso significa que tendré que cerrar el negocio”.



El restaurante de Felipe Nájera se encuentra a una cuadra de la plaza El Salto. La zona es concurrida por estudiantes, empresarios, ejecutivos y amas de casa que se movilizan al sur y al oriente de la ciudad.



Nájera dice que no va a participar, pero sus dos hijos sí serán parte de la actividad. Los jóvenes estudian en una unidad educativa y deben evacuar. “Mis hijos ya me indicaron qué debo hacer si hay una erupción del volcán y en dónde debemos encontrarnos”.



Datos del Servicio indican que 26 000 personas participaron en cada uno de los ejercicios, entre el 2015 y 2016. Esa asistencia disminuyó en los siguientes años hasta llegar a los 15 000, en el 2018.



Una de las causas de la escasa participación es el poco interés de la población en la prevención y también porque creen que el volcán no erupcionará, dicen las autoridades.



Diana Loroña, coordinadora Zonal del Servicio, explicó que estos ejercicios buscan recordar a las familias cuáles son las rutas de evacuación ante un posible descenso de lahares del coloso por los ríos Cutuchi, Pumacunchi y Aláquez. Igualmente, se les insistirá en las zonas seguras y los albergues.



La funcionaria indicó que la simulación permite que la Policía, los soldados de la Brigada Patria, Cruz Roja y voluntarios de Riesgos registren sus tiempos de respuesta para ayudar a la población en riesgo.



En este ejercicio, las familias deben tener listos su mapa y mochila de emergencia, porque se hará una evacuación. “Hoy pueden evaluar si su plan de emergencia funciona o no”.



El ejercicio preventivo también pondrá a prueba la toma de decisiones para ayudar a la población por parte de las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de las tres zonas.



En el estadio del barrio El Boliche, ubicado en la parroquia Pastocalle, se instaló el Puesto de Mando Unificado, que funcionará en una carpa de color café. Ese sitio operará con energía de ocho generadores, con el fin de no depender del sistema eléctrico normal.



Desde allí se coordinará la ayuda a las poblaciones de Mulaló, Joseguango y otras comunidades cercanas al coloso.



También servirá para recibir ayuda humanitaria, a los rescatistas de otros países y heridos. Los lesionados podrán ser trasladados a casas asistenciales en helicópteros. Así se trabajará en una situación real.



Técnicos de Riesgos, policías, militares y otros voluntarios trabajarán en Pastocalle con computadoras, mapas, cámaras de video conectadas al ECU-991 y equipos de comunicación para coordinar.



“Evaluaremos cómo funciona esta base de operaciones. Estos puestos de mando ya fueron desplegados en simulacros de tsunamis y terremotos en la Costa”, aseguró Dennis Maigua, jefe de Operaciones del Servicio de Riesgos.