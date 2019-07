Cuatro vocales del Cpccs perderían cargos si hay sentencia

LEA TAMBIÉN

Este sábado 13 de julio de 2019 se cumple un mes de la posesión del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), y cuatro consejeros de este ente enfrentan una indagación previa por presunto desacato, por parte de Fiscalía. De comprobarse el delito, estos funcionarios podrían perder sus derechos

Expertos jurídicos coinciden en que este puede ser un proceso que pudiera llegar a durar entre 12 y 18 meses. Mientras tanto, el presidente del Cpccs, José Tuárez, la vicepresidenta Rosa Chalá y los vocales Walter Gómez y Victoria Desintonio, permanecerían en su cargo hasta que se promulgue una sentencia en firme.



El delito que se indaga es un supuesto “incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente”, al haber conformado una comisión que pretende revisar la designación de los jueces de la Corte Constitucional (CC), una vez que las actuaciones del Consejo Transitorio están blindadas por un dictamen de la CC, que dice que no se pueden revisar las decisiones particulares o generales que adoptó el Transitorio en el ejercicio de sus funciones extraordinarias.



Si se demuestra que los consejeros incurrieron en este delito, la pena sería de uno a tres años de privación de libertad.

Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, fue una de las personas que interpusieron una de las cinco denuncias por este supuesto delito, en contra de los vocales de mayoría. Explicó que hay tres escenarios posibles. El primero es que después de superar la indagación previa, Fiscalía puede continuar la investigación sin pedir prisión preventiva. El segundo es que se solicite esa medida cautelar (prisión preventiva) y el tercero es mantener el proceso en indagación previa.



El dirigente señaló que la sola conformación de la comisión especializada es un elemento que configura el incumplimiento de la decisión de la Corte Constitucional.

El abogado penalista Gustavo Medina coincide con la visión de García. “Puede ser el inicio de un proceso que tiene un propósito determinado (revisión de lo actuado por el Transitorio). Por eso se constituye ese grupo de trabajo”.



Para el constitucionalista Juan Francisco Guerrero, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, el delito de incumplimiento de decisión no se configuraría.



Este experto explicó que el dictamen de la CC es una sentencia interpretativa. Es decir, tiene un carácter normativo. “Las sentencias interpretativas se incorporan a la norma interpretada que, en este caso, sería la Constitución. Por lo tanto, lo que estarían incumpliendo es una norma constitucional, no la orden de una autoridad”.



No hay un pronunciamiento oficial sobre el revés que enfrenta el Cpccs con las dos decisiones judiciales.



Walter Gómez, vocal del Cpccs, mencionó que será respetuoso de las medidas cautelares otorgadas por la jueza de lo Penal, Irene Pérez. Sin embargo, Gómez señaló que se debe buscar un mecanismo para conocer cómo se dio el proceso de designación de los jueces de la CC. A su criterio,“la ciudadanía merece conocerlo”.



Por su parte, el consejero Christian Cruz mencionó que este caso afecta a la imagen del Cpccs. Plantea que lo que se debe hacer es continuar con la agenda de trabajo y acercamiento con la ciudadanía.



La suerte de los consejeros, mientras tanto, se define en la Asamblea. La coalición de los bloques de AP, Creo e independientes, presentará este próximo martes un pedido de juicio político ya no solo en contra de Tuárez y Gómez, como se había anunciado en un inicio, sino también de Chalá y Desintonio, quienes votaron por crear la comisión.



El primer mes

13 de junio 2019



José Tuárez es elegido presidente del Cpccs. En su primera intervención, al ser consultado sobre el dictamen de la CC, dice que invitará a constitucionalistas.



19 de junio 2019



En la primera sesión del Pleno se evidencian discrepancias entre la mayoría y minoría por la designación de tres secretarios de la entidad.



24 de junio 2019



La Asociación de Trabajadores de la Educación (UNE) presenta la primera denuncia en Fiscalía en contra de Tuárez, por presunto delito de perjurio.



10 de julio del 2019



Con los votos de Tuárez, Chalá, Gómez y Desintonio se aprueba la conformación de una comisión para revisar la designación de los jueces de la CC.