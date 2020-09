Vocal del Consejo Nacional Electoral dice que aún no hay asignación presupuestaria para elecciones

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A un día de que se convoque oficialmente a elecciones, el Ministerio de Finanzas no asigna aún el presupuesto para la celebración de los comicios en el 2021. El escenario genera preocupación en el vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera.

En una entrevista radial con Jimmy Jairala, la mañana de este miércoles 16 de septiembre del 2020, el consejero indicó que “empiezan a retrasarse los procesos” al no contar con los montos establecidos, pues se aprobó USD 114 millones, cantidad que fue discutida en una mesa técnica con la Cartera de Estado.



“Lamentablemente tengo que informar que desde el lunes desapareció la gente del equipo del Ministerio de Finanzas y no tenemos todavía una respuesta; es algo bastante preocupante el tema de que ya aparentemente se llegó a acuerdos, y ciertos gastos se hacían directamente con cargo al Estado, pero no hemos tenido una respuesta”, se quejó.



Cabrera explicó que con Finanzas se había establecido que varias instituciones del Estado absorberían gastos para abaratar el presupuesto. Por ejemplo, citó las capacitaciones a miembros de Juntas Receptoras del Voto a cargo de Secap, las telecomunicaciones con CNT o los kits de seguridad por el Ministerio de Salud.



Además, el vocal anunció que como consecuencia del atraso no se ha podido contratar a los miembros de las Juntas Electorales. Ellos tienen la tarea de recibir por parte de los precandidatos la información, calificarla y verificarla. “No los hemos podido contratar porque no ha habido la asignación presupuestaria”.



“Esto es lamentable. Empiezan a retrasarse los procesos, hasta aquí, en el calendario hemos ido cumpliendo. Hoy lamentablemente, el consejero Verdesoto incluso ha pedido que retrasemos el calendario electoral, lo cual es complicado”.



También el CNE tiene previsto sesionar a las 11:00 de este 16 de septiembre para analizar, entre otras cosas, la situación jurídica de cuatro organizaciones políticas: Libertad es Pueblo, Fuerza Compromiso Social, Podemos y Justicia Social.