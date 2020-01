Mandatario peruano descarta injerencia en prisión preventiva contra Fujimori

LEA TAMBIÉN

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, descartó este miércoles 29 de enero del 2020 que haya tenido alguna injerencia en la decisión judicial que ordenó la prisión preventiva por 15 meses de la opositora Keiko Fujimori, investigada por lavado de activos.

"El sistema de administración de justicia actúa con plena independencia. En ello no hay ninguna injerencia del Poder Ejecutivo", declaró Vizcarra en entrevista con el Canal N.



"Esta decisión del Poder Judicial tiene que cumplirse porque es un mandato que todos tenemos que respetar", agregó el jefe de Estado.



Fujimori y su entorno político y familiar se quejaron de una presunta persecución política en su contra y de querer apartarla de los próximos comicios generales del 2021 con su detención.



No obstante, Vizcarra respondió que la propia Keiko Fujimori dijo que "iba a retirarse de la política", para atender el proceso abierto en su contra, y que "en consecuencia, esta decisión no tiene ninguna relevancia en la relación con el Ejecutivo".



Ante una consulta sobre la presunción de inocencia en el caso de Fujimori, Vizcarra respondió que "en general, este concepto de la presunción de inocencia debería ser respetado y, solo en casos particulares, aplicar la prisión preventiva".

La excandidata presidencial es investigada por la fiscalía de Perú por los aportes de la empresa brasileña Odebrecht a sus campañas electorales del 2006 y 2011, así como de otras compañías, que fueron registradas como donaciones de falsos aportantes.



Fujimori retornó hoy a la prisión de mujeres de Chorrillos, en Lima, dos meses después de su excarcelación por un fallo del Tribunal Constitucional, y en los próximos meses debe afrontar el inicio del proceso judicial.



Su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) expresó en una carta que "es tiempo de actuar y hacer entender en el Perú y en el extranjero que aquí hay una persecución contra los Fujimori".



El exgobernante, que cumple una condena de 25 años de cárcel por abusos a los derechos humanos, agregó que "lo que han hecho con mi hija comprueba que existe una obsesión política contra la familia Fujimori".



"Si ella está en prisión ahora es porque hay muchos intereses que quieren verla fuera de carrera", puntualizó Fujimori, teniendo en cuenta los comicios presidenciales que se realizarán en el 2021