EN VIVO: Debate presidencial 2021

La noche de este sábado 9 de enero del 2021 se desarrolla en la Casa de la Cultura Ecuatoriana (Quito) el Debate Presidencial 2021 organizado por El Comercio, Televicentro, y las emisoras Radio Quito y Platinum.

14 de los 16 candidatos confirmaron su participación y en esta primera jornada intervendrán siete presidenciables: Guillermo Lasso, Ximena Peña, Paúl Carrasco, Geovanni Andrade, Carlos Sagnay, Gustavo Larrea e Isidro Romero.



El candidato Andrés Arauz debía intervenir este 9 de enero del 2021, pero declinó participar en el encuentro, pese a que su equipo estuvo presente en el sorteo.



El resto de aspirantes presentarán sus propuestas al país el domingo 10 de enero.



La primera jornada del debate arrancará a las 20:00. Durante esta los candidatos explicarán sus propuestas en las siguientes temáticas: Salud y pandemia; Economía y empleo; Seguridad; y Corrupción. Además tendrán tiempo para una intervención final.



A continuación la intervención de los candidatos

La primera jornada del debate presidencial se realiza este 9 de enero del 2021 en la Casa de la Cultura. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO.

Isidro Romero



"Ante todo, quiero agradecer enormemente al diario EL COMERCIO la invitación que me habéis hecho. Y, en segundo lugar, una anécdota porque yo soy un hombre franco en mi vida. A mí me extrañó cuando entré al debate, vi a mis amigos y otros conocidos a saludarlos. El único que no me quiso saludar es el muchachito Lasso, que no tuvo la gentileza ni la certeza de saludar a un amigo. Pero eso no tiene importancia. La próxima vez, te castigaré como un muchacho malcriado. A mí nadie me deja de saludar. Perdona que te lo diga.



Y ahora entro a lo mío. No es ambición. El sentimiento que tengo por un país y por un pueblo siempre ha sido grande por el Ecuador. Año 1998 me propusieron para ser candidato a la Presidencia del Ecuador. No lo quise hacer. No me sentí feliz. No me sentí preparado para ser presidente".