Vivienne Westwood diseña una camiseta en apoyo a Julian Assange

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La diseñadora británica Vivienne Westwood ha creado una camiseta en apoyo al fundador de Wikileaks, Julián Assange, asilado en la Embajada de Ecuador en Londres desde el 2012.

La camiseta, bautizada como "I fought the law" (Yo luché contra la ley), fue mostrada en las redes sociales de Westwood, si bien esta no aparece entre los artículos a la venta en su página web.



"Las Naciones Unidas definen a Julian como un preso político que debería ser liberado inmediatamente con una indemnización. ¿Cómo pueden los británicos mantener cierto grado de patriotismo y creencia en la democracia cuando nuestro Gobierno ha abandonado el estado de derecho e impuesto un mal gobierno?", se preguntó Westwood en su blog.



"El Gobierno estadounidense afirma que es delito publicar crímenes de guerra contra Estados Unidos y, en ese momento, crearon un tribunal en el que están pensando en cómo condenarlo una vez sea extraditado", aseguró la diseñadora británica, quien publicó en su cuenta de Twitter una foto suya del diseño.



Assange, a quien le fue concedida la nacionalidad ecuatoriana a finales del 2017, ha visto empeoradas sus condiciones de vida en el recinto diplomático después de que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, restringiera su acceso a las comunicaciones por violar un acuerdo por el que se había comprometido a no opinar sobre cuestiones de otros países.



"Es vital que Ecuador continúe protegiéndolo y que el Gobierno del Reino Unido retire sus cargos menores relativos a la libertad bajo fianza, y abandone su plan para extraditarlo", apuntó Westwood, conocida por su apoyo a diferentes causas sociales.



"Wikileaks tiene el poder de publicar crímenes y corrupción gubernamentales y, por lo tanto, es peligroso para todos los estados. Pero se debe defender la libertad de expresión", afirmó la diseñadora.