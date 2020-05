Cynthia Viteri: En Guayaquil el semáforo sigue en rojo, en ‘alerta máxima’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, aclaró que las medidas de restricción de movilidad se mantendrán sin cambios en la ciudad a partir del 4 mayo de 2020, por lo que solicitaron al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional mantenerse en semáforo rojo.

El toque de queda (entre las 14:00 y las 05:00) no se modificará. Asimismo, los únicos locales autorizados para abrir serán los destinados al sector de la salud y a la cadena alimenticia, estos últimos con la modalidad de entrega a domicilio.



“Las reglas siguen exactamente igual, las únicas personas que pueden salir son las involucradas con la salud o cadena alimenticia. No se puede abrir ningún otro tipo de local que no tenga nada que ver con esto, caso contrario lastimosamente serán clausurados”, dijo este 2 de mayo.



Pidió además que las personas que utilicen el transporte público, en las rutas de la salud, mantengan la distancia debida y que utilicen implementos de bioseguridad, como guantes y mascarillas.

placeholder placeholder

En el caso de quienes usen el sistema integrado Metrovía, pidió respetar los turnos y la capacidad de las unidades de manera que todos los pasajeros vayan sentados. Personal de la Policía Municipal y de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), realizarán operativos para garantizar el cumplimiento de estas recomendaciones.



“No hay cambios, las personas no pueden salir en horarios no permitidos por la norma. El semáforo sigue en rojo, lo que significa alerta máxima”, dijo la funcionaria.

Por otra parte, dijo que además de la mesa técnica conformada por epidemiólogos, se contrató los servicios de una empresa que dispone la metodología para diseñar un mapa de la ciudad que determine los sitios con mayor cantidad de contagios, los lugares donde la ola ya haya pasado y las proyecciones para tomar decisiones.



“Solo en base a los resultados de este estudio metodológico, que se dará a conocer la siguiente semana, Guayaquil irá tomando decisiones”, dijo la funcionaria. Se prevén realizar tres estudios de este tipo, uno cada 15 días.