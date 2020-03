Cynthia Viteri autoriza que adultos mayores ingresen a los mercados de Guayaquil

LEA TAMBIÉN

La prohibición de ingreso de adultos mayores a los mercados de Guayaquil quedó suspendida. La alcaldesa de la ciudad, Cynthia Viteri, autorizó que este grupo vulnerable pueda acudir a los centros de abasto entre las 09:00 y 11:00.

La decisión la comunicó la noche de este martes 25 de marzo del 2020, a través de un video que fue publicado en las páginas oficiales del Municipio.

En la grabación, Viteri indicó que el nuevo horario se habilita porque existen muchos adultos mayores que no tienen familiares que les puedan realizar las compras.



El nuevo anuncio de la alcaldesa se realiza dos días después de que funcionarios del Municipio indicaran a las personas de la tercera edad que no podían entrar a los mercados, por ser un grupo con alto riesgo de contagio del covid-19.



A diferencia de Guayaquil, otros municipios del país han incrementado más restricciones para el acceso a estos establecimientos. Por ejemplo, en Quito, las autoridades han implementado un calendario de atención según el último dígito de la cédula. La idea es evitar aglomeraciones en los centros de abasto de alimentos.



La Asociación de Municipalidades del Ecuador (MAE) también recomendó este sistema. Sin embargo, en Guayaquil no se lo ha aplicado.



Otro de los anuncios que la alcaldesa de Guayaquil emitió fue la entrega gratuita de agua potable para las personas que viven en Monte Sinaí. Este servicio busca beneficiar a 150 000 habitantes de ese populoso sector de la urbe porteña.



Además, la primera autoridad de la ciudad informó que actualmente en Guayaquil existe un brote de dengue y por eso se está fumigando cada barrio. Incluso, mencionó que se han donado 32 000 toldos a las familias más necesitadas.



En torno, a los controles como parte de la zona de seguridad, Viteri dijo que el Municipio ha entregado a las Fuerzas Armadas 20 camionetas con combustible para facilitar los patrullajes durante los toques de queda. Los vehículos tendrán un sistema de conexión directa con más de 1 800 cámaras de video vigilancia en todo Guayaquil.