Cynthia Viteri demanda apuro para construir Quinto Puente; el MTOP recibió iniciativa privada

La construcción del Puente Sur, conocido como el Quinto Puente, que facilitaría la carga portuaria hacia Guayaquil, genera diferencias entre el Municipio porteño y el Gobierno Nacional.

De un lado la alcaldesa Cynthia Viteri criticó las demoras en la construcción. En la otra orilla, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) informa que ya recibió la iniciativa privada para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del viaducto.



Viteri dijo el 19 de febrero del 2020 que ésta fue una promesa que hizo el presidente Lenín Moreno hace dos años durante una sesión solemne del Cabildo y “hasta la fecha no tiene ningún resultado”.



“Se necesita el Quinto Puente, fundamental para Guayaquil, para desahogar el tránsito de la Perimetral y todo lo relacionado con los puertos que están al sur de la ciudad. Nosotros ya le dijimos públicamente: ustedes, señores, no lo pueden hacer, pues dejen, entonces, que los guayaquileños lo hagamos mediante la modalidad de la alianza pública-privada”.



La alcaldesa recordó que durante una reunión con el MTOP, en diciembre pasado, se anunció que en los próximos 3 meses tendríamos resultados concretos respecto de la construcción del Puente Sur.



“Nosotros estamos esperando, ya pasó enero, ya mismo termina febrero y ya viene marzo, y el tiempo, al actual gobierno ya no le da. Así es al final, ni hacen ni dejan hacer”.



Refirió que los guayaquileños- tal como se hizo con el dragado en el canal de acceso a los puertos guayaquileños- a través de una alianza pública-privada, lo pueden hacer.



De su parte, el MTOP informó que el 3 de febrero de 2020 recibió la iniciativa privada para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del Viaducto Sur de Guayaquil 32,52 km, de la promesa de Consorcio Quinto Puente.



El proyecto consiste en una conexión vial que incluye la construcción de un puente de 2,81 km de longitud, el más largo del país, ubicado sobre el río Guayas. Tiene un plazo total de delegación de 44 años (4,5 años de construcción y 39,5 años de operación y mantenimiento).



El reglamento del Régimen de Colaboración Público – Privada establece el diseño a nivel de anteproyecto, plan económico financiero y criterios de mantenimiento. “La Iniciativa Privada cumple con el contenido para un proyecto DBOT (Design Building Operation Transfer)”.



“En tal virtud, se procedió a la evaluación y declaración del interés público el 13 de febrero de 2020, en el que se notifica y se solicita al proponente privado, complete la Iniciativa Privada con base al mismo estatuto”, indicó el MTOP en un comunicado.



Una vez que se presente el alcance requerido, según el Ministerio, se procederá con la emisión de las viabilidades: técnico, económico- financiera, y legal, decreto de excepcionalidad e inicio del proceso precontractual, con la invitación a Concurso Público Internacional, para la delegación del proyecto a la empresa privada.