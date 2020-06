¿Este fin de semana, desde el sábado 6 de junio, ya se puede hacer visitas en Quito?

LEA TAMBIÉN

Desde el miércoles 3 de junio, la capital pasó al semáforo amarillo. Y esto implica menos restricciones de movilidad, para que la ciudadanía pueda cumplir con actividades de trabajo. El ministro Juan Carlos Zevallos ha subrayado que la propuesta es "reinserción laboral y no social, para este momento de la pandemia", causada por covid-19.

Este viernes 5 de junio, Quito ya cuenta 81 días de cambios en la forma de vivir y relacionarse, por la cuarentena, que se aplica en todo el país desde el 17 de marzo. Y especialistas piden tomar en cuenta que aún no hay vacuna contra el coronavirus ni ha pasado la emergencia sanitaria.



¿En semáforo amarillo, se puede retomar la vida normal?

Byron Núñez, infectólogo y catedrático de la Universidad Central, responde con un rotundo no. Pide a la ciudadanía recordar que estamos en una fase de alta transmisibilidad en la capital, si no se evitan las tres 'C' del contagio: "contacto cercano" con varias personas, ya sea para dialogar, saludar, comer o compartir; estar en sitios "cerrados" o poco ventilados. E ir a lugares "concurridos".



El especialista recuerda que el riesgo de ocurrencia de contagios o brotes de Infección por coronavirus es muy alto, cuando las “tres C” se juntan de manera simultánea.



¿Es posible visitar a los padres adultos mayores, organizar fiestas?

En casas que reciben gran cantidad de visitantes el riesgo de transmisión del virus aumenta, dice Núñez y pone un ejemplo. Una familia decide encontrarse en la casa de la madre y al lugar llegan los hijos que viven en Chillogallo, Solanda, El Camal. Todos se juntan y el riesgo de transmisión intradomiciliaria crece. No solo el sitio de trabajo es peligroso, aunque sean parientes, todos pueden haber estado en contacto con alguien con el virus, que no haya presentado síntomas. Y por los lazos familiares, se ven a los tiempos, se saludan, conversan sin mascarilla.



¿Qué hacer para que los padres o abuelos no se sientan abandonados?



Se puede seguir con la costumbre de ir a dejarles compras o medicamentos a los padres. También se podría conversar con ellos a dos metros de distancia, usando mascarilla. La idea, dice el doctor Byron Núñez, no es que las familias tengan distanciamiento social sino físico. No está bien generar sentimientos de abandono en los adultos mayores. "No es igual a decidir organizar este fin de semana el cumpleaños que no se le pudo celebrar a la madre, el mes anterior, por ejemplo. Eso es un peligro".



¿Los adolescentes ya pueden concurrir a fiestas?



No, el infectólogo señala que están prohibidas las reuniones y eventos masivos. Recalca que cuando se encuentran varias personas aumenta el riesgo de que uno de ellos tenga el virus y no haya presentado síntomas, por lo que pudiera tenerlo y transmitirlo entre sus contactos.



La presencia de conglomerados importantes de gente en un lugar determinado, posibilita el contagio masivo de coronavirus, debido a una potencial exposición de personas infectadas, asintomáticas o enfermas.



¿En semáforo amarillo se pueden hacer planes para salir de casa?



Claro que no, responde el médico Núñez. De casa, en medio de esta emergencia sanitaria, solo se debe salir cuando es necesario. "Tengo la sensación de que hay gente que cree que las cuarentenas tienen vacaciones de fin de semana. Las medidas de restricción no son laborales exclusivamente".



Si volví al trabajo presencial y vivo con un adulto mayor o con una persona con una enfermedad crónica, ¿qué cuidados debo tener?

Byron Núñez aconseja usar mascarilla incluso dentro del hogar, para disminuir las posibilidades de contagio. También aplicar la medida de mantener los dos metros de distancia para conversar.