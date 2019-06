Visitas en cárceles de Guayaquil se reanudan paulatinamente

LEA TAMBIÉN

Un grupo de 15 mujeres llegaron hasta la Penitenciaria del Litoral, ubicada en el kilómetro 16,5 de la vía Guayaquil-Daule para visitar a los internos este fin de semana. Muchas de ellas no habían visto a sus esposos, hijos y padres desde el pasado 30 de mayo del 2019, cuando se suspendieron las visitas, tras una serie de hechos violentos que dejó seis reos asesinados.

Este sábado 15 de junio del 2019 las visitas se reanudaron en la ‘Peni’ y en el Centro de Privación de Libertad Zonal 8 o Cárcel Regional de Guayaquil, que forman el complejo carcelario.



En la entrada de la Penitenciaría, antes de ingresar a la zona de control militar había un papel pegado en una pizarra. Ahí estaban los horarios de visita de tres de los 12 pabellones que tiene la cárcel. En el cronograma se detalla que las visitas asignadas para este 15 y 16 de junio son a los pabellones 4, 8 y 10; alas 1, 2, 3 4 desde las 08:00 hasta las 12:30.



La madre de uno de los internos, que está recluido en el pabellón 3, llegó hasta el centro con la esperanza de visitar a su hijo. Pero le indicaron que ese pabellón no recibirá visitas este fin de semana.



La mujer dijo que su hijo no ha recibido el economato (fondo que reciben para la compra de productos de aseo) y que no ha podido hacerle la entrega de las vituallas desde hace un mes. "Están aislados”, dijo.



El coronel Orlando Jácome, subdirector técnico de Rehabilitación, indicó que las visitas en los centros carcelarios se normalizarán paulatinamente a lo largo de la semana.



En la Cárcel Regional de Guayaquil, ubicada a 1 kilómetro de la Penitenciaria, las visitas se suspendieron luego del hecho violento registrado el pasado martes 11 de junio, cuando fue asesinado William Poveda, alias ‘El Cubano’. Hoy los familiares ingresaron con total normalidad desde las 08:00, antes cumplían con la revisión que se mantiene en el primer filtro de ingreso a cargo de los militares.



Jácome señaló la próxima semana se informará con un día de antelación los horarios de visita, así como los artículos que deben o no ingresar al centro.



El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) está preocupado por la situación que se vive en las cárceles del país. Por eso ha promovido la creación de un diálogo tripartito con la Pastoral Penitenciaria Arquidiocesana de Guayaquil y la Pastoral Social Cáritas.



El proyecto, que suma a personas de la sociedad civil, atenderá las denuncias que reciban sobre supuestas violaciones a los derechos humanos de la población carcelaria.



Billy Navarrete, secretario ejecutivo del CDH, dijo que hay una inconformidad por parte de los familiares de los privados de libertad sobre el aislamiento y la suspensión de visitas.



“No es dable aislar las cárceles del resto de la sociedad; se vuelve mucho más hermético el contacto entre la población carcelaria y la sociedad”, puntualizó, Navarrete. la próxima semana tiene programado reunirse con la Defensoría del Pueblo a fin de buscar más actores que se unan a este diálogo que se realizará mensualmente.